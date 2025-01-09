Ak Yatırım’dan yeni adım: Diyarbakır şubesi açıldı

Sermaye piyasalarının öncü kurumlarından Ak Yatırım, büyümesini sürdürüyor. Türkiye’nin ekonomik ve kültürel zenginliğiyle dikkat çeken şehirlerinden Diyarbakır’da açılan yeni şubesiyle yatırımcılara hizmet vermeye başlayan Ak Yatırım, bu şube aracılığıyla yurt içi ve uluslararası piyasalarda işlem gören başta hisse senedi, viop, varant olmak üzere pek çok farklı yatırım aracında yılların getirdiği bilgi ve deneyimi sunmayı, yatırımcılarla daha yakın bir ilişki kurmayı amaçlıyor.

"Diyarbakır’daki yatırımcılara en gelişmiş yatırım çözümlerimizi sunarak onlarla birlikte büyümek istiyoruz"

Ak Yatırım olarak 1996 yılından bu yana sermaye ve döviz piyasalarının nabzını tuttuklarını ve yatırımcılara özel kişiselleştirilmiş deneyimlerle artı değer kattıklarını ifade eden Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, “Diyarbakır, girişimci ruhuyla ve yeniliklere açık yatırımcı profiliyle bizi her zaman heyecanlandırdı. Ak Yatırım olarak, Diyarbakır’daki yatırımcılara en gelişmiş yatırım çözümlerimizi sunarak onlarla birlikte büyümek istiyoruz. 28 yıllık sermaye piyasaları deneyimiyle oluşturduğumuz nitelikli bilgi birikimimizi ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan yatırımcılarla da buluşturmayı hedefledik. Diyarbakır şubemizi açarak da bunun için önemli bir adım atmış oluyoruz. Yeni şubemizle birlikte, bölgedeki ekonomik büyümeye katkıda bulunarak yatırım ekosistemine nitelikli yatırımcıları dahil etmeyi ve başarı hikayelerine ortak olmayı hedefliyoruz. Ak Yatırım ve Diyarbakır için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.