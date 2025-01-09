Risk iştahı artmazsa Bitcoin tabana gidebilir

Bitcoin, Donald Trump'ın ABD başkanlık zaferinin ardından gösterdiği güçlü ivmeyi sürdürmekte zorlanmasının ardından yönünü aşağı çevirdi.

Trade Nation analisti David Morrison, alıcılar geri dönmeden önce kripto para biriminin bir taban bulması ve daha fazla konsolide olması gerekebileceğini söyledi.

Morrison, “Elbette genel piyasa risk iştahında önemli bir artış olmadığı sürece” dedi.

Bitcoin, değer kaybıyla 93.500 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bir konsolidasyon dönemine girmeden önce Bitcoin, Trump'ın daha kripto dostu politikalar sunacağı umuduyla 17 Aralık'ta 108.379 dolarla rekor seviyeye ulaştı. Bitcoin bu hafta başında tekrar 100.000 doların üzerine çıksa da bu kısa sürdü.