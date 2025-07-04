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Binance TR kripto çekim işlemlerini yeniden yapılandırdı

Binance TR, MASAK’ın tebliği doğrultusunda kullanıcı güvenliği ve yasal uyum amacıyla kripto varlık çekimlerine 72 saatlik bekleme süresi getirirken, belirli işlemleri bu süreden muaf tuttu.

Haber Merkezi
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Binance TR kripto çekim işlemlerini yeniden yapılandırdı
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 28 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan MASAK Genel Tebliği uyarınca getirilen yükümlülükler doğrultusunda, kripto varlık çekim işlemlerinde bekleme süresi uygulaması başlatıldı.

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yürürlüğe giren düzenlemeyle, kullanıcı hesaplarına yapılan yeni kripto varlık yatırımları ve alım/satım işlemleri sonucu oluşan bakiyeler 72 saatlik bekleme süresine tabi tutulacak.

Bu sürenin ardından yapılan ilk kripto varlık çekim işlemi sonrası, kullanıcı hesabındaki diğer varlıklar ve sonraki yatırımlar için bekleme süresi 48 saate indirilecek. Söz konusu uygulama mevcut kripto varlık bakiyeleri için de geçerli olacak.

Türk lirası ve kimlik eşleşmeli işlemler muaf tutuldu

Binance TR, kullanıcı deneyimini korumak amacıyla bazı işlemleri bekleme süresinden muaf tutacak. Türk lirası yatırma ve çekme işlemleri ise mevcut hızında devam edecek.

Ayrıca, kullanıcıların kendi Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarıyla eşleşen cüzdanlara "Binance TRansfer" kanalı üzerinden gerçekleştirecekleri kripto varlık transferleri, Seyahat Kuralı ile uyumlu olması nedeniyle bekleme süresine tabi olmayacak ve anlık olarak gerçekleştirilebilecek.

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