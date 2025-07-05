MASAK düzenlemesi sonrası Binance TR’den güncelleme

Binance TR, MASAK düzenlemelerine uyum için yeni bir güvenlik adımını hayata geçirdi. Kullanıcı hesaplarına yapılan tüm yeni kripto varlık yatırımları veya alım/satım işlemleri sonucu oluşan bakiyeler, 72 saatlik bir bekleme süresine tabi olacak.

Yeni düzenleme, kullanıcı güvenliğini artırmayı amaçlarken bazı işlemleri bekleme süresinden muaf tutuyor. Türk Lirası işlemleri ile kimlik eşleşmeli Binance TRansfer işlemleri, halihazırda Seyahat Kuralı ile uyumlu olduğu için bu kapsamda anlık olarak gerçekleştirilebilecek.

Binance TR, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yayımlanan yeni tebliğ uyarınca, kullanıcı güvenliğini artırmak ve yasal yükümlülüklere tam uyum sağlamak amacıyla kripto varlık çekim işlemlerinde bekleme süresi uygulamasını hayata geçirdiğini duyurdu. 4 Temmuz 2025 saat 15.00 itibarıyla başlayacak olan yeni düzenlemede, Türk Lirası yatırma/çekme işlemleri ile kullanıcıların kendi kimlik bilgileriyle eşleşen cüzdanlara yapacakları ‘Binance TRansfer’ işlemleri bekleme süresinden muaf tutulacak.

Kripto varlık çekimlerinde yeni dönem

Kullanıcı güvenliğini ve yasal uyumluluğu en üst seviyede tutma misyonuyla hareket eden Binance TR, 28 Haziran 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Genel Tebliği (Sıra No: 29) doğrultusunda süreçlerinde önemli bir güncelleme yaptı. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde getirilen yeni yükümlülükler kapsamında, kripto varlık çekim işlemlerine kademeli bir bekleme süresi getirildi.

Yeni düzenlemeye göre, 4 Temmuz 2025 saat 15.00 itibarıyla kullanıcı hesaplarına yapılan tüm yeni kripto varlık yatırımları veya alım/satım işlemleri sonucu oluşan bakiyeler, 72 saatlik bir bekleme süresine tabi olacak.

Kullanıcının, bu 72 saatlik sürenin ardından gerçekleştireceği ilk kripto varlık çekim işleminden sonra, hesabındaki diğer varlıklar ve sonraki yatırımları için geçerli olacak bekleme süresi 48 saate düşürülecek. Bu uygulama, mevcut kripto varlık bakiyeleri için de geçerli olacak.

TRY işlemleri ve TRansfer kanalı muaf

Binance TR, kullanıcı deneyimini korumak adına belirli işlemleri bu uygulamanın dışında tuttu. Buna göre; Türk Lirası (TRY) yatırma ve çekme işlemleri bekleme süresine tabi olmayacak ve mevcut hızında devam edecek.

Kullanıcıların kendi T.C. kimlik numaralarıyla eşleşen cüzdanlara ‘Binance TRansfer’ kanalıyla yapacakları kripto varlık transferleri, halihazırda Seyahat Kuralı ile uyumlu olduğu için bekleme süresinden muaf tutulacak ve anlık olarak gerçekleştirilebilecek.

Alınan bu kararların yasal bir zorunluluk olduğunu ve sektörün daha güvenli bir yapıya kavuşmasına hizmet ettiğini açıklayan Binance TR, kullanıcıların herhangi bir soru veya destek ihtiyacı durumunda 7/24 hizmet veren müşteri destek ekibiyle iletişime geçebileceklerini vurguladı.