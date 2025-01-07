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Trump'ın yemin töreni yaklaşırken Bitcoin fiyatı yükseldi

Bitcoin, Donald Trump'ın 20 Ocak'ta ABD Başkanı olarak göreve başlaması öncesinde yeniden ivme kazanarak 100.000 doların üzerine çıktı.

Haber Merkezi
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Trump'ın yemin töreni yaklaşırken Bitcoin fiyatı yükseldi
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ABD'yi dünyanın kripto başkenti yapma sözü veren Trump'ın dijital varlıkları destekleyen politikalar sunması bekleniyor.

Bitcoin, bir gecede 102.714 dolarla son 19 günün en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yüzde 0,1 artış seviyesine gerileyerek 101.766 dolaradan işlem gördü. Trump'ın seçilmesi sonrasında Bitcoin, konsolidasyon döneminden de geçmeden 17 Aralık 2024'te 108.379 dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

Citi Research analistleri, kripto para birimlerinin 2025'te geri dönebileceğini belirterek, “Potansiyel düzenleyici değişiklikler bu yıl mutlak ve göreceli performansın itici güçlerinden biri olacak” dedi.

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