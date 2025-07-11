Bitcoin'in 118 bin doları aşması altcoinleri de hareketlendirdi

Bitcoin'in 118.000 doları aşan rallisi, kripto piyasalarında geniş bir iyimserlik dalgasını tetikleyerek daha agresif bir risk ortamına geçişin sinyalini verdi. Yatırımcılar şimdi altcoinlerin bu ivmeyi sürdürüp sürdürmeyeceğini ya da BTC'nin baskın olduğu bir kırılmanın gerisinde kalıp kalmayacağını yakından izliyor.

Tarihsel olarak, Bitcoin için tüm zamanların en yüksek seviyesi likidite kilidini açarak kenara itilmiş sermayeyi kriptoya geri getirir ve büyük ve orta ölçekli altcoinlere sermaye rotasyonu için zemin hazırlar. Ethereum'un (ETH) 2025'in en yüksek seviyelerini test etmesi ve Solana'nın (SOL) 160 doların üzerine çıkmasıyla bu model şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Avalanche (AVAX), Shiba Inu (SHIB) ve Hyperliquid'in HYPE'si gibi orta ölçekli altcoinler son 24 saat içinde çift haneli artışlar gösterdi.

Açık bir likidite sinyali

Presto Research Araştırma Analisti Rick Maeda, "Bitcoin'in kırılması, daha geniş kripto ekosistemine akışı tetikleme eğiliminde olan açık bir likidite sinyalidir" dedi ve ekledi:

"Yenilenen perakende coşkusu ve kurumsal portföy değişimleri nedeniyle sermayenin ETH, SOL ve XRP'ye döndüğünü görüyoruz."

Solana, yerel protokollerindeki güçlü faaliyetler ve yeni memecoin lansmanları sayesinde izlenmesi gereken yüksek beta token olmaya devam ediyor. Bu arada, XRP ve Cardano (ADA), yatırımcıların daha düşük volatilite ortamlarında yukarı yönlü arayışları nedeniyle yeni bir ilgi görüyor.

Ethereum, artan ETF girişlerinden ve yenilenen kurumsal ilgiden faydalanıyor. BTSE COO'su Jeff Mei, "ETH yakında 3.200 doları geri kazanabilir. SOL de 200$ seviyesini tekrar ziyaret etmek için iyi bir konumda" dedi.

"Yukarı yönlü hareketin devamı için güçlü bir ortam oluşuyor"

LVRG Research direktörü Nick Ruck, "Altcoinler Bitcoin'in çıkışının arkasında sıralanıyor. Düzenleyicilerin kripto brokerleri üzerindeki baskıyı hafifletmesi ve ETF ivmesinin hızlanmasıyla birlikte, yukarı yönlü hareketin devamı için güçlü bir ortam oluşuyor" diye konuştu.

Bitcoin yeni zirvelerde stabilize olurken, daha geniş kripto piyasası daha fazla dağılmaya ve potansiyel altcoin yakalamaya hazır görünüyor.