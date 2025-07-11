Bitcoin'de yeni rekor: 116 bin dolar seviyesini aştı

Bitcoin, Cuma günü 116 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece 2025 boyunca yaşanan güçlü ralli, Bitcoin’in yıllık olarak değerinin iki katından fazlasına çıkmasına sebep oldu.

Bitcoin'in bu yükselişinin arkasında küresel faiz indirimlerine yönelik beklentiler, zayıflayan ABD doları ve giderek kripto yanlısı hale gelen Beyaz Saray politikaları var.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social’daki bir paylaşımında piyasaların “tavan yaptığını” belirtti ve bu yükselişi kendi tarife politikasına bağladı. Trump, aynı zamanda ABD Merkez Bankası’na faiz oranlarını derhal düşürmesi çağrısında da bulundu.

Coinglass verilerine göre, son 24 saatte 416 milyon dolardan fazla kısa pozisyon elden çıkarıldı. Bu tür kısa pozisyon sıkışması, düşüş beklentisiyle işlem yapan yatırımcıların hızla Bitcoin almasına yol açarak fiyatların daha da hızla yükselmesine neden oluyor.