Akdeniz Yatırım Holding, bağlı ortaklığını tasfiye ediyor

Akdeniz Yatırım Holding, Çarşamba günü Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile bağlı ortaklığı Akdeniz Teknoloji Güvenlik ve Savunma Sistemleri için tasfiye kararı alındığını duyurdu.

Konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklamada, “Akdeniz Teknoloji Güvenlik ve Savunma Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, 2021-2022 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.09.2023 tarihinde ,saat 15:00'de şirket merkez adresi olan Mahmutbey Mahallesi, MAHMUTBEY MAH. TAŞOCAĞI YOLU CAD. BALANCE GÜNEŞLİ NO: 19 /6 İÇ KAPI NO: 16 BAĞCILAR/ İSTANBUL adresinde yapılmış olup Şirketin devam etmesinde fayda görülmediğinden şirketin tasfiye edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.