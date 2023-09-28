Akiş Boya, Ar-Ge merkezini devreye aldı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Hafif ve ağır sanayi boyaları üretimi konusunda 67 yıllık tecrübesiyle 1956’dan beri Bursa’da üretime devam eden Akiş Boya gelişmeye devam ediyor. Dünyanın 250’den fazla lokasyonunda kendi hizmet noktaları ve bayileri aracılığıyla yer alan Akiş Boya, endüstriyel renklendirmede yeni sektörleri odağına aldı. Otomotiv ve makine başta olmak üzere birçok sektöre hizmet verdiklerini ve bu sektörlere yenilerini eklemek üzere çalıştıklarını belirten İyigüllü Şirketler Grubu İş Geliştirme Müdürü Melih İyigüllü, “Piyasada oluşan fırsatları değerlendirerek yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu sayede de farklı sektörlerde o sektörlere uygun ürünler geliştirebiliyoruz. Son dönemde tarım makineleri alanına ağırlık verdik ve sektörün ihtiyaçlarını inceleyip kullanılacak ürün, doğa ve dayanım şartlarına uygun yenilikçi ürünler piyasaya sunacağız. Tarım makinelerinin hemen ardından 2024’te de odağımızda çelik konstrüksiyon ve yangın geciktiriciler olacak” dedi.

“Yeni bir reçine geliştiriyoruz”

Yenilikçi ürünleri piyasaya sunabilmek adına faaliyetlerin yürütüleceği yeni Ar-Ge merkezini de devreye aldıklarını belirten İyigüllü, “Yeni Ar-Ge merkezimizin faaliyete geçmesi ile ürün geliştirme alanında gücümüz arttı. Son dönemde üzerinde çalıştığımız Universal Pasta Sistemi projemizi başarıyla sonuçlandırdık. Ar-Ge merkezimizde yılsonu itibarıyla yeni bir reçine geliştirmek için bir TÜBİTAK projesine başlayacağız. Şu anda projemiz için TTO aracılığıya akademik danışman arayışındayız. 30 kişinin çalışabileceği ve sektörün bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte bir merkez oluşturduk ve bu sayede hareket kabiliyetimiz arttı. Yeni sektörlere açılırken o sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda ürün geliştirmeden hızlı testlere kadar birçok aşamayı kendi içimizde çözebilir konuma geldik. Bu durum da hem bizi hızlandırdı hem de elimizi güçlendirdi” ifadelerini kullandı.

“Ayakları yere basan bir program gerekli”

Boya sanayisinin Türkiye ile paralel hareket ettiğini belirten Melih İyigüllü, “Sektörün önündeki en büyük bilinmezlik ise Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK) diyebilirim. İngiltere’nin 2030’da hayata geçireceğini duyurduğu benzer bir uygulama varken bizdeki sürecin çok hızlı olması sorunlar teşkil edebilir. Biz firma olarak bu alanda çalışmalarımıza başladık ama kimsasallar ile uğraşan her sektörün daha ayakları yere basan, bu kadar hızlı olmayan bir yol haritasına ihtiyacı var” diye konuştu.

Halihazırda fabrika içerisindeki revizyon projelerinin de sürdüğünü belirten İyigüllü, “Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemimizin kurulumu devam ediyor. Çalışma tamamlandığında fabrika içerisindeki hava saatte 6 defa tamamen yenilenmiş olacak. Ayrıca fabrika içerisindeki ofislerimizi de 2024 nisan ayına kadar tamamlamayı öngörüyoruz. Bu yatırımlar tamamlanınca rotamızı TEKNOSAB’a çevireceğiz” dedi.