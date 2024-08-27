AKLease’den 9 milyar TL’ye yakın yeşil finansman

AKLease, Türkiye leasing sektörünün ilk ve tek sürdürülebilirlik temalı ürünü olan ECOLease ile sürdürülebilir yatırımlara önemli katkılar sunmaya devam ediyor.

Müşterilerine uygun maliyetli ve avantajlı finansman çözümleri sunan AKLease’in, son üç yılda yeşil finansman alanında projelere sağladığı toplam finansman, yaklaşık 9 milyar TL oldu. ECOLease’in portföydeki payını yüzde 40’ın üzerine çıkartarak sürdürülebilirlik alanındaki büyümesini sürdüren AKLease, müşterilerinin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerini desteklemeyi sürdürüyor.

AKLease’in sürdürülebilirlik alanındaki öncü rolüne vurgu yapan AKLease Genel Müdürü Eser Okyay konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Müşterilerimize sürdürülebilirlik danışmanlığı da veriyoruz"

"AKLease, yenilikçi ürün ve finansal çözümleriyle banka dışı finans sektöründeki öncü konumunu sürdürüyor. Bugüne kadar yenilenebilir enerji sektöründe yaklaşık 514 mW büyüklüğündeki projeye kaynak sağladık. Bu kapsamda yapılan yatırımlar sayesinde müşterilerimiz rekabet avantajı elde ederken, aynı zamanda karbon ayak izini azaltıyor ve kendi sürdürülebilirlik hedeflerine daha da yaklaşıyorlar. Öte yandan AKLease olarak müşterilerimize sadece finansman sağlamakla kalmıyor, onlara uzman kadromuzla sürdürülebilirlik danışmanlığı da veriyoruz. Yeşil dönüşüm, önümüzdeki dönemde de hem reel sektörün hem de finans kuruluşlarının ana odağında yer almaya devam edecek. Biz de üzerimize düşen görevi yaparak bu alandaki işlem hacmimizi daha da büyütecek aksiyonlar alacağız. En önemli gayemiz; ECOLease ile sürdürülebilirlik yolculuğunda müşterilerimize gerekli desteği sağlayarak, ülkemizin yenilenebilir enerji konusundaki potansiyelini realize etmesine katkıda bulunmak.”