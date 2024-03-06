Aksa Enerji, gaz santralleri modernizasyonu için kredi sözleşmesi imzaladı

Aksa Enerji, doğal gaz santralleri modernizasyonu için Bayern LB ile kredi sözleşmesi imzaladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, projenin, Özbekistan santrallerinden elde edilen yıllık FAVÖK katkısını 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10 oranında artırmasının beklendiği belirtildi.

Konuya ilişkin KAP açıklamasında şunlar kaydedildi: “Özbekistan'da 230 MW ve 270 MW kurulu güce sahip Taşkent B ve Buhara doğalgaz santrallerinin modernizasyonu (upgrade) için Finlandiya menşeili enerji çözümleri şirketi Wartsila ile yürütülecek proje kapsamında Bayern LB (Bayerische Landesbank) ile kredi sözleşmesi 04 Mart 2024 tarihinde imzalanmıştır. Wartsila ile yürütülecek proje kapsamında, emre amade kapasitenin her iki santralde toplam 50 MW artması planlanmaktadır. Projenin, Özbekistan santrallerinden elde edilen yıllık FAVÖK katkısını 2025 yılında bir önceki yıla göre %10 oranında artırması beklenmektedir.”