Alarko Tarım’dan hisse alımı

Alarko Holding’in bağlı ortaklığı Alarko Tarım, Gürlük Jeotermal Enerji'den 75,4 milyon lira değerinde hisse alımına hazırlanıyor.

Alarko Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile bağlı ortaklığı Alarko Tarım’ın Gürlük Jeotermal Enerji’den 75,4 milyon lira değerinde 400 bin adet hisse alımı kararı aldığını duyurdu.

KAP’a yapılan açıklamada, “Bağlı Ortaklığımız Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunun 03.03.2023 tarihli toplantısında, Gürlük Jeotermal Enerji Tarım Seracılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 400.000,-TL nominal değerli 400.000 adet hissesinin 75.468.000,-TL bedelle satın alınmasına karar verilmiştir.” ifadelerinde yer verildi.