Almanya’dan Çinli Huawei ve ZTE için 5G kararı
Almanya, Huawei ve ZTE bileşenlerinin 5G çekirdek ağında aşamalı olarak kaldırılmasını kabul etti.
Foreks
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Almanya İçişleri Bakanlığı, Almanya hükümetinin telekom şirketleriyle sözleşmeleri tamamladığını, 2026'nın sonundan sonra 5G çekirdek ağlarında Çinli Huawei veya ZTE'den hiçbir bileşenin kullanılamayacağını söyledi.
Güvenlik kaygılarıyla yapılan anlaşma, şebeke operatörleri Deutsche Telekom, Vodafone ve Telefonica Deutschland'a kritik parçaları değiştirmeleri için zaman tanıyor.