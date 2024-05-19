Anadolu Isuzu’dan ilk çeyrekte 4,5 milyar lira net satış

Anadolu Isuzu, bu ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, Anadolu Isuzu'nun 2024 yılı Ocak–Mart döneminde net satışları geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 14,5 artışla 4,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Şirketin "Bilgilendirme Notu"na göre, aynı dönemde yurt içi satışlar yüzde 3 artarken, ihracat satışları yüzde 56 artış gösterdi.

2024 yılı Ocak–Mart döneminde bin 731 adedi iç pazara, 328 adedi dış pazarlara olmak üzere, toplam 2 bin 59 adet araç satıldı, böylece 2023 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında şirketin toplam satış hacmi yüzde 7 arttı.

FAVÖK geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azalarak 208 milyon TL ve FAVÖK marjı da 214 baz puan azalışla yüzde 4,6 olarak gerçekleşti.

2024 Mart ayı itibarıyla net işletme sermayesi ihtiyacı 3 milyar 601 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 2023 sonunda yüzde 17,8 olan net işletme sermayesi ihtiyacı / net satışlar oranı yüzde 20 seviyesine geldi.

Şirketin 2023 yılı sonunda 1 milyar 847 milyon TL olan net finansal borç yükü, 2024 Mart ayı sonu itibarıyla 2 milyar 4 milyon TL seviyesine yükseldi, aynı dönemde şirketin Net Finansal Borç/FAVÖK oranı 1,52 olarak gerçekleşti.