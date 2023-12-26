Aon, NFP'yi 13,4 milyar dolara satın alıyor

Risk, emeklilik ve sağlık konularında veri ve analizlerden faydalanarak profesyonel hizmetler sunan Aon, önde gelen sigorta brokerı ve varlık & emeklilik planı danışmanı olan NFP'yi satın almak için kesin bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Anlaşma şartlarına göre Aon, NFP'yi yaklaşık 13,4 milyar dolar bedel karşılığında satın alacak ve bu bedelin 7 milyar dolarını nakit, 6,4 milyar dolarını ise Aon hissesi ile finanse edecek.

NFP'nin satın alınması; risk, yan haklar, servet ve emeklilik planı danışmanlığı alanlarındaki yetenekleriyle Aon'un hızla büyüyen orta ölçekli müşteri pazarındaki daha da güçlendirecek. Aon United stratejisi, Aon Business Services işletim platformu ve gelişmiş analitiğe yaptığı yatırımlar neticesinde uzun vadeli başarılı sonuçlar elde eden Aon'un bu satım alımı firmanın orta ölçekli müşteri pazarında daha verimli bir şekilde hizmet sunmasını sağlayacak.

Satın almanın Haziran 2025’te tamamlanması bekleniyor

NFP Başkanı ve CEO'su Doug Hammond, Aon Başkanı Eric Andersen'e bağlı olarak Aon bünyesinde bağımsız ancak bağlantılı bir platform olarak işletmeyi yönetmeye devam edecek. 7 bin 700'den fazla çalışanı ile insan öncelikli bir yaklaşım izleyen NFP, şirketlerin ve bireylerin en önemli risk, iş gücü, varlık yönetimi ve emeklilik sorunlarını çözmelerine yardımcı oluyor.

Satın alma işleminin düzenleyici otoritelerin onayları ardından 2024 yılı ortalarında veya en ihtiyatlı finansal hesaplamalara göre 30 Haziran 2025 tarihinde tamamlanması bekleniyor. Aon ve NFP, satın alma işleminin tamamlanmasına kadar bağımsız birer şirket olarak faaliyet göstermeye devam edecek.

“Müşterilerimizle olan ilişkimizi geliştirecek”

Satın almaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aon Türkiye Eş-CEO'su Selda Oknas Tanbay, "Müşterilerimizin artan ihtiyaçlarına daha iyi hizmet verebilmek için kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Bu satın alma, Amerika başta olmak üzere NFP'nin faaliyet gösterdiği ülkelerde müşterilerimizle olan ilişkimizi geliştirecek, çalışma arkadaşlarımız için fırsatlar yaratacak ve ortak kültürel değerlerimizi daha da güçlendirecektir.” dedi.

Aon Türkiye Eş CEO'su Ferhan Özay, ise şunları söyledi: “NFP, faaliyet gösterdiği ülkelerde en yüksek performans gösteren liderlik ekiplerinden birine sahip şirketlerden. NFP ekibi, müşterilere mükemmel hizmet vermek ve büyümeye yönelik taahhütlerimizi de paylaşıyor.”