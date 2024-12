ARC cirosunun yüzde 50’sini elektrik panosundan karşılamayı hedefliyor

Takip Et

Eray ŞEN/ADANA

Endüstriyel su arıtma ve çevre teknolojilerinin projelendirilmesi, karbon ayak izi düşük, toplam su yönetimine uygun anahtar teslim projeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Canbay, “Çalışmalarımız kapsamındaki elektrik pano üretimi, ADP panoları, MCC ve PLC panoları, otomasyon ve yazılım firmamızın enerji birimi tarafından yapılmaktadır” dedi.

“Yüksek güvenlikli sistemler kuruyoruz”

Firmalara elektrik üretimi için sundukları çözümlere değinen Canbay, “Ağır sanayi başta olmak üzere endüstriyel tesislere kurduğumuz yüksek güvenlikli elektrik panoları ile elektrik dağıtımını ve kontrolünü sağlıyoruz. Evlerden devasa endüstri tesislerine kadar her yerde kullanılan elektrik panolarının elektriği farklı devrelere dağıtarak her bir devrenin ihtiyacı olan akımı sağladığını ve özellikli panolar sayesinde devrelerde kullanılan ekipman kontrolünün ve izlenmesinin mümkün olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

“Üretim kayıplarının önlenmesini sağlıyoruz”

Avrupa standartlarında üretimini gerçekleştirdikleri panolar sayesinde olası arızalar ve hataların hızlı bir şekilde tespit edildiğini vurgulayan Canbay, “Bu sayede önceden tedbir alınarak üretim kayıplarının önlenmesini sağlıyoruz. Elektrik panolarında kalitesi dünyaca kanıtlanan firmaların ürünleri kullanmakta ve üretimin her aşamasını uluslararası standartlarda gerçekleştirdiğimize dikkat çekmek isterim” dedi. Üretimini gerçekleştirdikleri elektrik panolarının yüksek güvenlik gerektiren sanayi tesisleri için izlenebilirlik özelliklerine sahip nitelikte olduğunun altını çizen Canbay, şöyle devam etti: “Riski en yüksek tesislerden, riski en az tesislere kadar pano üretiyoruz. Risk durumunu da çeşitli ölçümlerle belirliyoruz. Projelendirme safhasından sistemi devreye alma ve sonrasında izlemeye varıncaya kadar tüm mühendislik hizmetlerini vererek süreçleri yönetiyoruz. Bu yıl içinde elektrik panosu üretim kapasitesinde potansiyeli tam olarak kullanarak 250 megavata taşımayı gerçekleştirdik. Yeni yatırımlarımız ile birlikte önümüzdeki 5 yılda ciromuzun yüzde 50’sini bu alandan gerçekleştirmeyi hedefliyoruz”

"Fabrika binamız 2022’de Leed sertifikası aldı"

Alkan Canbay, 2005 yılında ARC Su Teknolojileri şirketini kurarak başlattıkları çalışmaları yurt içi ve yurt dışında ileriye taşıdıklarını belirterek, şu bilgileri verdi: “2008 yılında ilk su arıtma cihazlarının üretimine başladık ve kamudan yerli malı belgesi aldık. 2009 yılında iki kardeşim Engin Canbay ve Ogün Canbay’ın katılımı ile ARC Ltd. Şti. olduk. 2011 yılında üretim fabrikamızı geliştirdik ve anahtar teslim (EPC projeler) su tesisleri ve ön arıtımında uzmanlaştık. 2020 yılında EBA mühendislik şirketini kurarak uluslararası ürün portföyümüzü genişlettik. 2021 yılında 8000 metrekarelik üretim fabrikamızı devreye aldık. Fabrika binamız 2022 yılında dünyanın en prestijli yeşil bina sertifikası olan LEED sertifikasını aldı. 2022 yılında Libya ve Kazakistan bölge müdürlüklerimizi kurduk. Aynı yıl Libya hükümeti ile 200 yerleşim birimine su sağlamak için paket konteyner arıtma tesislerinin imalat, kurulum ve işletilmesi için sözleşme imzaladık. 2024’de ise şirketimiz su ve enerji partnerliği sebebi ile ARC Su ve Enerji Sanayi Anonim Şirketi adını aldı.”