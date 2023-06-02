Arçelik’ten siber saldırı açıklaması

Arçelik, bazı bayi ve yetkili servis çalışanlarının kişisel verilerine erişilmesiyle ilgili paylaşımlar üzerine yazılı açıklama yaptı.

Şirket bünyesinde kullanılan bir uygulamaya siber saldırının gerçekleştirildiğinin kaydedildiği açıklamada, “Uygulamamıza erişim pek çok başka şirket ve markaya da hizmet veren bir tedarikçimizin sisteminden kaynaklı olup, gerekli tüm teknik ve yasal önlemler alınmıştır. Kişisel verilerin korunması ve siber güvenlik şirketimizin en önemli öncelikleri arasındadır. Olayın etkilediği sistemler, ödeme ve finansal bilgileri içermemektedir. Halihazırda kişisel verilere erişimle ilgili zafiyet bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.