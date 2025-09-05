Aşan Çelik’in 10 milyon dolarlık yatırımıyla fabrika kapasitesi iki katına çıktı

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Kurulduğu 2001’de ithalatla işe başlayan Aşan Çelik, bugün 3 fabrika ve 25 ülkeye ihracat yapan hale geldi. Sayım Özden tarafından 2001 yılında kurulan Aşan Çelik, ilk yıllar çelik konstrüksiyon ve vinç üstü ürün imalatı yaparken, makine grubunu da Almanya’dan ithal ediyordu. Şirket bugün fabrika sayısını 3’e yükseltirken, 25 ülkeye ihracat yapan bir konuma kavuştu. Aşan Çelik’in 10 milyon dolarlık yeni yatırımıyla kurduğu fabrika ile üretim kapasitesi ikiye katlandı.

Aşan Çelik’in gelişim sürecini EKONOMİ’ye değerlendiren ikinci kuşak yönetici Aşan Çelik Yapı Genel Müdürü Alişan Özden, 2001 yılında çelik konstrüksiyon üzerine işe başlayan şirketin ilk etapta sadece vinç üzeri kırıcı imalatı yaparken, makine grubunu Almanya’dan ithal ettiğini bildirdi.

Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra şirket bünyesinde artık kendi makinelerini üretmeye başladıklarını kaydeden Özden, Bugün aralarında Almanya’nın da olduğu 25 ülkeye ihracat yaptıkları bilgisini verdi.

Hâlen 1.6 tondan, 80 tona kadar tavan vinçleri, portal vinç ve pergel vinç üretimi gerçekleştirdiklerin belirten Özden, “Aynı zamanda demir-çelik, liman, konteyner tesisleri, tünel inşaatları gibi özel proseslerde sürekli çalışan, ağır şartlarda çalışan, kaldırma yüksekliği çok fazla olan, hızları yüksek olan ya da yüksek sıcaklıklarda çalışan ağır şart vinçleri üretiyoruz” dedi.

Proses vinçlerinde mühendislik süreçlerinin zor olması sebebiyle dünyada üretici firma sayısının sınırlı olduğuna dikkat çeken Alişan Özden, müşteriye özel tasarımla üretim yaptıklarını dile getirdi.

“Babam son maaşıyla kurdu”

Babası Sayım Özden’in son maaşıyla kurduğu şirketin 3 fabrika ve 20 bin m2 kapalı alana sahip 25 ülkeye ihracat yapan bir yapıya kavuştuğunu ifade eden Özden, ASO 2. OSB’deki yeni fabrika ile kapasiteyi iki katına çıkardıklarını belirtti. Toplam 10 milyon dolarlık yeni yatırım yanı sıra makine ekipman yatırımlarının da sürdüğünü dile getiren Özden, ciroyu büyütmek yerine özel ve kaliteli üretime odaklandıklarını aktardı.

Bu süreçte Türkiye’de bugüne kadar üretilmemiş konteyner elleçleme vinci ürettiklerini kaydeden Alişan Özden, Türkiye’nin daha önce ithal etmek zorunda kaldığı vinçleri burada üretmenin gururunu yaşadıklarını vurguladı.

“100 milyon dolarlık ithalatın önüne geçmeye çalışıyoruz”

Üretimdeki yerlilik oranında yüzde 86’ya kadar ulaştıklarını dile getiren Özden, bu kalemde geçen yıl 100 milyon dolarlık ithalat yapıldığını söyledi. Aşan Çelik olarak bunun önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydeden Özden, ilk etapta 5 milyon dolarlık ithalatı önlediklerini, yıl sonuna kadar bunu 15 milyon dolara çıkarmayı planladıklarından bahsetti.

Şu anda ihracat ile yurt içine satış payının eşit olduğu bilgisini veren Alişan Özden, tercih edilme sebeplerinin ucuz fiyat değil üretim kalitesi olduğunun altını çizdi.

Sektörel problemlerden de bahseden Özden, Alman, İtalyan ve Fransız firmalarla fiyat rekabetine girmediklerini, bunun yerine teknik noktada ve kalitede rekabet yaşadıklarını söyledi. Yüksek tehlikeli sınıfta işler yaptıklarını ve vinçlerin altında insanların çalıştığını bildiren Özden, “Yani kaliteden ödün verilebilecek bir sektör değil” diye konuştu.

Şu anda Özbekistan’da bir fabrikaları bulunduğu bilgisini veren Alişan Özden, yakın zamanda bir Avrupa ülkesinde de bir yatırım planladıklarını söyledi.