Aşçıoğlu’nda yönetim kurulu başkanı değişikliği

Gayrimenkul sektöründe 55 yılı geride bırakan Aşçıoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığına İrfan Aşçıoğlu seçildi. Bugün sektörün önde gelen markalarından biri olduklarını söyleyen İrfan Aşçıoğlu, “Proje geliştirdiğimiz bölgelerdeki beklenti ve ihtiyaçları derinlemesine analiz ederek Aşçıoğlu kalitesinin ürün ve site yönetim hizmetleri anlayışına yansıması dışında, ürün ve hizmetlerimizde son teknolojiyi uygulayan ancak insanı merkeze alan mimari çözümlerle fark oluşturacak projeler geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Aşçıoğlu, Zeytinburnu’ndaki Selenium Park projesinin inşasına deva ederken toplam değeri 5 milyar TL olan Bahçeşehir ve Ispartakule projelerini hayata geçirecekleri bilgisini verdi.