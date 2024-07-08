ASELSAN, Roketsan ile 59,1 milyon euroluk sözleşme değişikliği imzaladı

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklama ile Roketsan ile sözleşme değişikliğine gidildiğini duyurdu.

KAP, yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Roketsan arasında hava savunma füze alt sistemleri tedariki kapsamında, toplam bedel artışı 59 milyon 143 bin 396 avro tutarında bir sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2024-2028 yıllarında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, açıklamanın, Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan alınan izne istinaden yapıldığı bildirildi.