ASKO, Buhler Industrıes’in tüm hisselerini satın aldı

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Bühler Industries’in daha güçlü, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir yapıya dönüşmesi için 28 Aralık 2023 tarihinde ASKO’nun Bühler Industries’in çoğunluk hisselerini devralmasıyla başlayan bu dönüşüm süreci, 28 Mart 2025 tarihinde tamamlandı. ASKO, söz konusu tarihte Toronto Borsası’nda 2,44 CAD$ seviyesinden işlem gören halka açık hisseleri, hisse başına 7,30 CAD$ fiyatla satın alarak şirketin tüm mülkiyetini devraldı. Bu işlem, hisselerin piyasa değerinde üç kat artış anlamına geliyor.

Konukoğu: “Tarım ve inşaat sektörlerinde küresel çapta büyümeye devam ediyoruz”

ASKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sami Konukoğlu, konuyla ilgili olarak şunları ifade etti:

"Başlangıçta bu tarihi markalar ve onları yönlendiren insanlarda büyük bir potansiyel gördük. ASKO’nun operasyonel mükemmeliyet taahhüdü, şimdiden olağanüstü sonuçlar doğurdu. İleriye dönük olarak müşteri değerini artırmaya ve pazar erişimini genişletmeye odaklanmaya devam edeceğiz. Birlikte, Bühler Industries’in sahip olduğu itibarlı 'Versatile' ile 'Farm King' markalarının liderlik ettiği büyük bir geleceği şekillendiriyoruz," dedi. Konukoğlu, "Bühler Industries, ASKO Holding ailesinin çok değerli bir üyesi oldu. Tarım ve inşaat makineleri sektörlerinde küresel çapta büyümeye devam ediyoruz, bu da uzun vadeli vizyonumuzla uyumlu.”

Son 15 ayda ASKO liderliğinde kapsamlı bir dönüşüm sürecine giren Bühler Industries, kaynak yönetimi, üretim verimliliği ve tedarik zinciri süreçlerinde önemli iyileştirmeler gerçekleştirdi. Bayi ve müşteri geri bildirimlerinin aktif olarak dinlenmesi ve entegre edilmesiyle, iş birliği kültürü güçlendirilmiş, ürün geliştirme faaliyetleri doğrudan sahadan gelen ihtiyaçlara göre şekillendirildi. Üretim altyapısında yapılan modernizasyon yatırımları, ürün kalitesini artırırken, operasyonel kabiliyetleri de ileri taşıdı. Bu gelişmeler, Bühler Industries’in uzun vadede sürdürülebilir büyüme hedeflerini desteklemekte ve şirketin sektörde lider olma vizyonunu güçlendiriyor. ASKO’nun tam mülkiyetiyle birlikte Bühler Industries, ürün yelpazesini genişletmeye, yeni pazarlara açılmaya ve müşteri tabanını büyütmeye odaklandı. Yenilikçi tarım çözümleri geliştirme, pazar erişimini artırma ve operasyonel mükemmelliği derinleştirme stratejileri doğrultusunda, şirket sağlam bir büyüme zemini üzerinde ilerleyecek.