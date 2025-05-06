UltraFarm, hem üretime hem de Ar-Ge’ye yatırım yapıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Sürdürülebilir ve iyi tarım uygulamalarına destek olmak adına UltraFarm markasıyla yenilikçi ürünler piyasaya sunan Dermapharma, hem ürün çeşitliliğini hem de kapasitesini artırmak adına Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB’de yeni tesisine taşınıyor. Bir buçuk yıldır faaliyetlerini sürdürdükleri alanın kendilerine yeterli gelmediği için yeni bir tesise geçiş yaptıklarını belirten Dermapharma Genel Müdürü Uğur Özyetgin, “5 bin metrekare üretim alanına sahip olacağımız yeni tesisimiz bize %200 oranında kapasite artışı getirecek. Bunun yanı sıra Ar-Ge çalışmalarını yaptığımız yeni ürünleri üretebilmek adına da bize önemli bir alan sunacak. Taşınma işlemlerine başladık. İlave kapasite artışı için siparişini verdiğimiz makinelerimiz de gelmeye başladı. Tam kapasiteye geçince günlük katı gübre üretimimiz 6 ton, sıvı gübre üretimimiz de 3 ton olacak” dedi.

“Zirai don hasarına karşı etkili çözüm”

Ultra Farm markası altında piyasaya sundukları ürünler hakkında da bilgi veren Özyetgin, “Tamamına yakın bir oranda ithalata bağımlı olan gübre sektöründe, hammaddemiz olan saf, yerli koyun yününden %100 Türk malı organik gübre üretiyoruz. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve gönüllü üreticilerin katı ve sıvı ürünlerimizi kullanarak yapmış oldukları saha çalışmalarında tahıl, tarla ve sera ürünleri ile meyve ve sebze üretiminde %10 ila %30 aralığında net verim artışı gözlendi. Organik koyun yünü gübresi kullanımının sonucu olarak özellikle güçlü köklenme ve gövde yapısı ile taze sebze, meyve ağırlığında artış sağlanırken genel verimlilikte ciddi oranda yükselme görüldü. Son yaşanan zirai don olayında da ürünlerimizin kullanıldığı tarlalarda bitkilerin güçlü kaldığı ve hasarın önemli oranda azaldığı yönünde saha verisi elde ettik. Karadeniz bölgesini etkileyen kahverengi kokarca zararlısının ürünümüzü kullanan yerlerden uzaklaştığı da saha çalışmaları sonucu tespit edildi. Yine aynı şekilde üretim yaptığımız bölgede ana zirai kollardan olan zeytin üretiminde de ürünlerimizin iyi çalıştığını gördük” diye konuştu.

“Yeni ürünler geliştirmeye devam ediyoruz”

Hem hammaddeye erişim hem de ürünlerin kullanılacağı alanlara yakın olmak adına Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB’de üretim yaptıklarını söyleyen Uğur Özyetgin, “Bu bölge ve yakınlarında 5,5 milyon koyun yetiştiriliyor. Ayrıca önemli bir tarım merkezi. Yani ürünlerimizin kullanımı içinde önemli bir havza. Bu bölgedeki çiftçiler ile işbirliklerimiz önemli bir yol aldı. Ayrıca bazı ürünlerimizi çiftçilerin dışında Türkiye’nin birçok noktasında mağazası olan bir perakende firması ile son tüketiciye ulaştırıyoruz. İhracat tarafında da önemli bir yol aldık. Almanya ile başlayacağımız ihracatta Kazakistan için de yasal prosedürleri büyük oranda tamamladık. İhracata başladıktan sonra ağımızı da bu ülkelerin etrafında genişleteceğiz” dedi.

Ürettikleri gübrenin dekarda 40 kg, serada ise 75 kg ile ideal sonuç verdiğini belirten Özyetgin yeni tesisin gücü ile Ar-Ge’sini yaptıkları malçlama malzemesinin de üretimine başlayacaklarını söyledi. Yeni ürünün de %100 organik ve koyun yününden imal edileceğini söyleyen Özyetgin, “Makine kurulumlarımız tamamlandıktan sonra malçlama ürünümüzü üretmeye başlayacağız. Ürünümüz malçlama esnasında toprağa serilen petrokimya türevi malzemelerden farklı olarak 4 ayda kendi kendine doğada yok olduğu gibi toprağa da gübreleme sağlayacak. Türkiye ve Avrupa’da emsali olmayan bu ürünümüz ile sektöre yenilikçi bir ürün daha kazandırmış olacağız. İlerleyen dönemlerde de birçok alanda izolasyon malzemesi olarak kullanılabilecek bir ürünün piyasaya sunulması hedeflenmektedir” dedi.

“Kitle fonlaması ile yatırım toplamaya başladık”

Hâlihazırda kitle fonlaması aracılığı ile paylarının bir bölümünü bireysel yatırımcıya açtıklarını da anlatan Özyetgin, “Fonbulucu aracılığı ile 10 milyon TL fonlama bedeli hedefi ile hisselerimizin bir bölümünü bireysel yatırımcıya açtık. Şu anda devam eden fonlama sürecinde %30’u geride bıraktık. Buradan elde edeceğimiz finansmanı da yine yeni yatırımlarda kullanacağız” dedi.