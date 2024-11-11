Ayvens’ten ‘sürdürülebilir mobilite’ atağı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen basın toplantısıyla şirketin sektördeki hedeflerini ve dönüşüm sürecini anlatan Ayvens Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “Müşterilerimize tek bir araç vermek yerine mobilite paketi sunacağız ve bu paket üzerinden çeşitli araçlarla istedikleri yerlere ulaşmalarını sağlayacağız. Bunun yanı sıra bir uygulama geliştireceğiz ve danışmanlık boyutunu da öne çıkaracağız” diye konuştu. Oktay ayrıca, şirket araçlarının verimli kullanılmadığına dikkat çekerek, araç ihtiyaç analizleri yapacaklarını, çalışanların ulaşım taleplerine göre özel paketler sunacaklarını açıkladı.

Oktay, 42 ülkede yaklaşık 3.3 milyon araçlık bir filo yönettiklerini ve yılda 800 binden fazla araç satın alarak mobilite sektöründe önemli bir yer tuttuklarını belirtti. Şirket Türkiye’de de 30 bin araçlık bir filoyu yönetiyor

Elektriklide yüzde 20 hedefi var

Ayvens, globalde 600 bini aşkın elektrikli araçla en büyük elektrikli araç filosuna sahip. Türkiye’de ise elektrikli araçlara olan ilginin büyüdüğünü ancak penetrasyon oranının hala düşük seviyelerde olduğunu vurgulayan Oktay, şu anda toplam pazarın yüzde 1,5’unun elektrikli araçlardan oluştuğunu söyledi. Avrupa’daki oranların yüzde 15-20 seviyelerine ulaştığını belirten Oktay, Türkiye’de de bu orana ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.