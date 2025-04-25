  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı, Haziran’da Enver Bakioğlu'na devredilecek
Takip Et

Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı, Haziran’da Enver Bakioğlu'na devredilecek

30 yılı geride bıraktığım Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı süresince, yönetim kurulu ve tüm şirketlerin İcra Kurulları ile sayısız başarıya imza attıklarını dile getiren Cem Bakioğlu, "esnek ambalaj sektöründeki bilirkişi rolümüzü oldukça ileri bir noktaya taşımanın haklı gururunu yaşıyorum" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı, Haziran’da Enver Bakioğlu'na devredilecek
Takip Et

İZMİR / EKONOMİ

İlk şirketi Bak Ambalaj ile sektöre 1973 senesinde adımını atan, dikey entegre iş modeline hizmet eden yatırımlarıyla grubun gelişiminde imzaları olan, lokomotif sektörünün yanı sıra sigortacılık, bilgi teknolojileri&dijital dönüşüm, gıda gibi farklı alanlardaki girişimleriyle İzmir’in önde gelen iş insanları arasında bulunan Cem Bakioğlu; 1996 yılından bu yana yürüttüğü Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Haziran 2025 itibarıyla Enver Bakioğlu'na devredecek. Bu gelişme doğrultusunda, Yönetim kurulu üyelerinden Sertaç Bakioğlu da, Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini icra edecek.

Cem Bakioğlu, "30 yılı geride bıraktığım Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlığım süresince, Yönetim Kurulumuz ve tüm şirketlerimizin İcra Kurulları ile sayısız başarıya imza atmanın, esnek ambalaj sektöründeki bilirkişi rolümüzü oldukça ileri bir noktaya taşımanın haklı gururunu yaşıyorum. Bugünlere getirdiğimiz başarıyı ve bayrağı yeni Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Enver Bakioğlu'nun yine tüm tepe yönetimimiz, çalışma arkadaşlarımız ve güven esaslı çalıştığımız paydaşlarımızla birlikte çok daha ileri seviyelere taşıyacağına inancım sonsuz" dedi.

Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Enver Bakioğlu, Bakioğlu Holding'in kurumsal değerlerine ve vizyonuna bağlı kalarak şirketi daha ileriye taşımayı hedefliyor.

Şirket Haberleri
ASKO, Buhler Industrıes’in tüm hisselerini satın aldı
ASKO, Buhler Industrıes’in tüm hisselerini satın aldı
Scratch Cup 2025’te, geleceğin kodları doğa için yazıldı
Scratch Cup 2025’te, geleceğin kodları doğa için yazıldı
Enerjisa’dan sektöründe bir ilk: Para puan kazandıran mobil cüzdan
Enerjisa’dan sektöründe bir ilk: Para puan kazandıran mobil cüzdan
Nomura'nın dördüncü çeyrek karı yüzde 27 arttı
Nomura'nın dördüncü çeyrek karı yüzde 27 arttı
Fitch, Nissan Motor'un kredi notunu düşürdü
Fitch, Nissan Motor'un kredi notunu düşürdü
Alphabet’ten beklentileri aşan kar: SpaceX etkisi
Alphabet’ten beklentileri aşan kar: SpaceX etkisi