Bakyapı, 2 bin 400 konutu 20 ayda dönüştürecek

ESRA ÖZARFAT

BURSA- Bakyapı olarak 7 farklı şantiyede yaklaşık 1 milyon 100 bin metrekarelik alanda üretimlere devam ettiklerini belirten Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, üretim ve pazarlama faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da şantiye alanlarında üretime devam ettiklerini vurguladı. Bakgör, “Bursa hızlı büyüyor. Göç alan bir kent. Biz de Bakyapı olarak ihtiyaç olan gerek konut gerekse endüstriyel ve lojistik tesis ihtiyaçlarını gözeterek farklı projeler geliştiriyoruz” dedi. Bursa’nın önemli kentsel dönüşüm projeleri arasında yer alan Akpınar Mahallesi 1050 Konutlar projesiyle ilgili bilgi veren Bakgör, 2 bin 400 konutun bulunduğu 420 dönümlük en büyük kentsel dönüşüm projesinde eski binaların hemen hemen tamamının yıkıldığını, ruhsatların alındığını ve inşaatın başlamak üzere olduğunu duyurdu. 1050 konutlarda projenin bir kısmında yer aldıklarını anlatan Veysel Bakgör, 20 aylık sürede 2 bin 400 konut inşa edeceklerinin altını çizdi.

Kente değer katan projeler

Yıldırım ilçesinde 110 bin metrekarelik alanda kurulan Vişne Ticaret Merkezi’nin ocak ayı sonunda kaba inşaatının tamamlanacağını duyuran Bakgör, bine yakın kapalı otoparkı olan projenin bölgeye değer katacağını ifade etti. Yine Yıldırım ilçesinde 165 bin metrekarelik alanda 108 bini kapalı bir lojistik merkez inşa ettiklerini belirten Veysel Bakgör, kentin yükünü alacak ve bölgenin disipline olmasını sağlayan bir proje olduğunu aktardı. İzmir Yolu’nda Bursa'nın en büyük mobilya alışveriş merkezini de inşa etmek için harekete geçtiklerini kaydeden Veysel Bakgör, 170 bin metrekarenin üzerindeki projede 228 bağımsız bölüm yer alacağını, kaba inşaatın 2024 sonunda tamamlanacağını söyledi. Bakgör ayrıca satışları devam eden Prestij Yeni Hayat, Prestij Panora ve Balıkesir Prestij Seyirtepe projelerinin de kısa süre sonra faaliyete başlayacağını bildirdi.