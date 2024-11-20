Bantaş, yenilikçi proje yönetimi ve teknolojiyle geleceği şekillendiriyor

Denizbank A.Ş., QNB Bank A.Ş. ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ortaklığında kurulan BANTAŞ, uzman kadrosu ve güçlü güvenlik altyapısıyla bankacılık ve kuyumculuk sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar için profesyonel, kesintisiz ve güvenli çözümler sunuyor.

Gelişen teknolojiyi ve yenilikçi çözümleri etkin bir şekilde kullanarak, her geçen gün hizmet alanını genişletmekte ve sektördeki güvenlik standartlarını belirliyor.

Bantaş, yenilikçi projeler ve teknolojilerin gücünü iş süreçlerine entegre ediyor

Teknoloji ve hizmet optimizasyonunda sektöre yön veren vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Bantaş, yenilikçi projeler ve teknolojilerin gücünü iş süreçlerine entegre ederek fark yaratmaya devam ediyor. Bantaş bünyesinde 2012 yılında kurulan şirket Proje Yönetim Ofisi (PYO), projelerin merkezi ve koordineli bir şekilde yönetilmesini sağlayarak, süreçlerin daha verimli, hızlı ve kontrollü yürütülmesine olanak tanıyor. Şirketin dijital dönüşüm vizyonunu ileri taşıyan Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) ve İş Zekası (BI) Platformları gibi uygulamalar ile operasyonel yükleri hafifleterek süreçlerin dijitalleşmesine katkıda bulunurken, veri analitiği temelli karar alma mekanizmalarını güçlendiriyor.

Bantaş, geleceğin çalışma modellerinin bugünden şekillendirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor

Sektörde ilklere imza atma misyonunu benimseyen Bantaş, yapay zeka (AI) teknolojilerini iş süreçlerine entegre etmeyi hedefleyerek geleceğin çalışma modellerinin bugünden şekillendirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Yapay zeka tabanlı sistemler ile stratejik görevlere odaklanmanın kolaylaştırılması ve süreçlerin daha verimli hale gelmesinin sağlanması planlanıyor. Bu yenilikçi atılımın, yalnızca iş süreçlerini optimize etmekle kalmayıp müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini üst seviyeye taşımayı mümkün kılması öngörülüyor. Bu dönüşüm sürecinde, Bantaş Proje Yönetim Ofisi (PYO) de yapay zeka projelerinin uygulanmasını destekleyerek kritik bir katkı sunuyor.

Bantaş’ın başarılarının arkasında, güçlü kurum kültürü ve yetenek yönetimine verdiği önem yer alıyor. İnsan kaynağını en değerli varlığı olarak gören şirket, çalışanlarının profesyonel gelişimini destekleyen bir ekosistem yaratıyor. Bu yaklaşımıyla uyumlu olarak Bantaş PYO, projelerin yönetiminde farklı deneyim seviyelerinden çalışanların katkılarını bir araya getirerek, yetenek edinimi ve gelişimine önemli bir destek sağlıyor. PYO, genç profesyonellere projelerde aktif rol alma fırsatı sunarken, deneyimli uzmanlarla bilgi ve tecrübe paylaşımını teşvik ediyor ve bu sayede ekip ruhunu ve sinerjiyi güçlendiriyor.

Bantaş, “En İyi Proje Yönetim Ofisi” yarışmasında Mansiyon Ödülü aldı

Bu vizyon ve değerler, Bantaş Proje Yönetim Ofisi’ni ulusal ve uluslararası platformlarda öne çıkarıyor. Bu kapsamda; dünyanın en saygın proje yönetimi organizasyonlarından biri olan PMI (Project Management Institute)’ın Türkiye Ofisi tarafından düzenlenen 30. Proje Yönetim Zirvesi – “Project Challengers In New Era” etkinliğine katılan Bantaş PYO, 10 farklı sektörden yaklaşık 50 şirketin yer aldığı “En İyi Proje Yönetim Ofisi” yarışmasında Mansiyon Ödülü’ne layık görülerek bu alandaki başarısını taçlandırmıştır.

Bantaş, hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarını karşılamak için yenilikçi projeler, teknolojik dönüşüm ve insan odaklı yaklaşımlarıyla sektöre ilham vermeye ve öncülüğünü sürdürmeye kararlıdır.