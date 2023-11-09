Barut Hotels’den turizme 150 milyon euroyu aşkın yatırım

Akdeniz Bölgesi’nin köklü turizm markalarından Barut Hotels, 150 milyon euroyu aşan yatırımla yeni oteli Anda Barut Collection’ı 2024 Mayıs ayında Didim Delice Yarımadası’nda hizmete açıyor. Anda Barut Collection 547 oda ve 14 Bayou Villas ile toplamda 561 oda ve 1136 yatak kapasitesine sahip olacak.

Yatırıma ilişkin açıklamalarda bulunan Anda Barut Collection Genel Müdürü Cem Karacan, "52 yıl önce ilk otelini açarak Akdeniz’de turizm anlayışını değiştiren markalardan biri olan Barut Hotels, yarım asrı geçen tecrübesini artık Ege’ye taşıyacak. Bölgenin prestij simgesi olacak olan bu yatırımımız Türk turizmindeki yeni bir aşama olacak. Dünyanın lüks turizm potansiyelini Türkiye’ye çekecek, milyarder liginde yer alan isimlerin Türkiye'de tatil yapabileceği yeni bir lokasyon oluşturuyoruz. Önümüzdeki yıllara bizi taşıyacak bu projelerin yanı sıra yeni nesiller için sürdürülebilirliğe büyük önem veriyoruz. Türkiye’de Akdeniz Bölgesi’nin ilk Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikalı otellerine sahibiz. Bütün otellerimiz yeşil enerji kullanmayı sürdürecek.” dedi.

Bölgesel kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayacak

Personel alımlarının ve eğitim süreçlerinin devam ettiğini belirten Karacan, “İstihdamı bölgeden sağlayacağız. Aynı zamanda organik bir gıda eko sistemi kuruyoruz. Otelin yanı sıra, 800 personelin konaklayacağı 300 odalı lüks bir lojman da inşa edilecek. Bu sayede bölgedeki istihdam olanakları daha da artacak.” diye konuştu.