Batıçim, Döner Fırın 1-‘i planlı revizyon sebebiyle durdurdu
Batıçim Batı Anadolu Çimento, klinker üretiminin geçekleştirildiği Döner Fırın 1-‘i planlı revizyon sebebiyle 4 Nisan 2023 tarihine kadar durdurdu.
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Batıçim Batı Anadolu Çimento, Döner Fırın 1-‘i planlı revizyon sebebiyle kadar durdurdu. Konuya ilişkin Batıçim'den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Fabrikamızın Döner Fırın-1 hattında yapılacak planlı revizyon çalışmaları nedeniyle, Döner Fırın-1 04.04.2023 tarihine kadar durdurulmuştur. Yeterli miktarda klinker stokumuzun bulunması dolayısıyla, çimento üretim ve satışlarımız bu duruştan etkilenmeyecektir.” ifadelerine yer verildi.