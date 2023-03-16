Batıçim, Döner Fırın 1-‘i planlı revizyon sebebiyle durdurdu

Batıçim Batı Anadolu Çimento, Döner Fırın 1-‘i planlı revizyon sebebiyle kadar durdurdu. Konuya ilişkin Batıçim'den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Fabrikamızın Döner Fırın-1 hattında yapılacak planlı revizyon çalışmaları nedeniyle, Döner Fırın-1 04.04.2023 tarihine kadar durdurulmuştur. Yeterli miktarda klinker stokumuzun bulunması dolayısıyla, çimento üretim ve satışlarımız bu duruştan etkilenmeyecektir.” ifadelerine yer verildi.