Bayer, 1,56 milyar dolar tazminat ödeyecek

ABD'nin Missouri eyaletinde bir jüri, Bayer'in Roundup yabani ot öldürücüsünün kanser dahil yaralanmalara neden olduğunu iddia eden dört davacıya 1,56 milyar dolar ödemesine hükmetti.

Mahkeme belgelerine göre, Cole County, Missouri jürisi Bayer'in Monsanto şirketinin ihmal, tasarım hataları ve Roundup kullanımının potansiyel tehlikeleri konusunda davacıları uyarmamaktan sorumlu olduğuna karar verdi.

New York'tan Valorie Gunther, Missouri'den Jimmy Draeger ve California'dan Daniel Anderson toplam 61,1 milyon dolar tazminat ve 500'er milyon dolar cezai tazminat almaya hak kazandılar. Her birine, aile mülklerinde Roundup kullanımından kaynaklandığını iddia ettikleri Hodgkin dışı lenfoma teşhisi konmuştu.