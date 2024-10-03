Bilsing Automation, frenleri EURO 7’ye hazırlıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Almanya merkezli olarak Türkiye’deki operasyonunu Bursa’da yürüten Bilsing Automation, ağırlıklı otomotiv endüstrisine taşıyıcı kollar, transferpres, robotlu pres hatları ve gövde kaynak hatlarında kullanılan robotik kolların üretimini yaparken havacılıktan, rüzgar enerjisi santrallerine kadar birçok sektöre de lazer cladding denilen katmanlı imalat prosesi ile hizmet veriyor.

Almanya’daki pek çok enstitüyle birlikte ortak çalışmalar yürüterek Türkiye’ye know how transferi sağladıklarını söyleyen Bilsing Automation Türkiye Şubesi Genel Müdürü Salih Ersungur, “Katma değeri yüksek olan malzemelerin zamandan ve maliyetten tasarruf ederek yeniden üretime kazandırılmasını sağlıyoruz. Bu teknolojiyi Bursa’ya kazandırmış olduk. Farklı alanlarda farklı sektörlere hizmet vererek sürdürülebilirliği sağlamak adına da çalışıyoruz” dedi.

Otomotiv endüstrisindeki dönüşümü yakından takip ederek bu yönde Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Ersungur, 2018 yılından bu yana özel bir metal tozu karışımla fren diskleri üzerine kaplama yaptıklarını aktardı. Avrupa Birliği’nde bu yıl yürürlüğe giren EURO 7 emisyon standartlarına göre binek araçlardaki fren aşınmasının 2035 yılında kilometre başına 3mg kadar düşürülmesi gerektiğini anlatan Ersungur, “Bu çalışmayı Almanya’daki enstitülerle birlikte hayata geçirdik. Türkiye’den BMW, AUDI, Volkswagen grubuna Ar-Ge ortağı olarak fren disklerini kaplama yaparak gönderiyoruz. Bursa lokasyonumuzda elektrikli araçların tamamının fren disklerine metal toz kaplama hizmeti veriyoruz. Bununla birlikte hidrojenli araçlar konusundaki gelişmeleri de yakından izlediğimiz gibi o alanda da tank sarma faaliyetlerini yürütmeye başladık” diye konuştu.

“Kenevir teknolojisi üzerine çalışıyoruz”

Havacılık sektöründe uçakların iniş takımlarını onardıklarını da belirten Ersungur, “Havacılık alanında her geçen gün çalıştığımız firma sayısı artıyor. Bu alanda iniş takımlarındaki bir parçanın tamir ve tadilat işlemleri ile titanyum oring kaynak proseslerini yapıyoruz. Ayrıca rüzgar enerjisi santrallerinde kullanılan dişlilerin iç kısımlarında aşınan alanları da lazer teknolojisi ile tamir ederek parçaları yeniden kullanılabilir hale getiriyoruz” diye konuştu.

Kompozit sarma ve serme alanında da faaliyetlerini her geçen gün geliştirdiklerini söyleyen Ersungur, “Havacılık sektörü için uçak flapleri üretirken şimdilerde özellikle araçların tamponlarında sıkça kullanılan kenevir teknolojisi üzerinde çalışmalara başladık. Termoplast malzemelerle üretim yapıyor, kompozit boru sarma ile sektörlerin ihtiyaçlarına çözüm sunuyoruz” ifadelerini kullandı.