BİM, yeni GES yatırımını devreye aldı

BİM, yeni güneş enerjisi santrali (GES) yatırımını Samsun’un Bafra ilçesinde devreye aldı. 560 kWp kurulu güce sahip olan Bafra GES, BİM’in çatı üzeri GES projelerinin 17’ncisi olurken, BİM çatı ve arazi üzeri olmak üzere toplam GES projesi sayısı 18’e yükseldi.

Bafra’da bulunan BİM deposunun çatısına kurulan güneş enerjisi panelleri ile enerji ihtiyacının tamamı doğal kaynaklardan sağlanacak. Proje kapsamında elde edilecek üretim 239 hanenin yıllık enerji tüketimine denk gelirken karbon salımında yılda 417 ton azalma sağlanacağı ve bunun 6 bin 220 adet ağaç kazanımına eşit olduğu ölçüldü.

Karbon salımı yıllık 22 bin 400 ton azalacak

2020 yılından bu yana GES yatırımlarına devam eden BİM, ilk aşamada 2026 yılına kadar sera gazı yoğunluğunu 2019 yılına kıyasla yüzde 20 azaltmayı hedefliyor.

BİM’in 18 GES projesinin toplam gücü 27 MW’a ulaştı. 18 GES ile toplamda 13 bin 600’den fazla hanenin yıllık enerji tüketimine denk üretim yapılırken karbon salımında yıllık 22 bin 400 ton azalma, 380 binin üzerinde ağaç kazanımı sağlanmış olacak.