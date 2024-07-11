Bimser rotayı ABD ve EMEA’ya çevirdi

İSTANBUL (EKONOMİ)

Türk yazılım ve teknoloji şirketleri dünyada atağa geçti. Türkiye’de ve dünyada 2 binin üzerinde şirkete yazılım çözümleri sunan Bimser, globalleşme yolunda güçlü adımlarla ilerliyor. Milyarlarca dolarlık büyüklüğe sahip pazarlara yönelik ürünler geliştiren ve dünya devleriyle rekabet eden Bimser, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) birer ofis açarken bu yıl dolar bazında yüzde 100’ün üzerinde büyümeyi planlıyor. Üç yıllık stratejik planlarını da hazırlayan şirket, ABD ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’yı kapsayan EMEA Bölgesi’nde Türkiye’deki gibi bir büyüklüğe ulaşarak üç yeni Bimser büyüklüğünde iş hacmi oluşturmayı hedefliyor.

Yenilikçi yazılım çözümlerini global ölçekte sunuyoruz

1998 yılında şirketlerin dijitalleşme yolculuğuna destek vermek amacıyla yola çıktıklarını kaydeden Bimser CEO’su Murat Atıcı, “Geçen 30 yıla yakın sürede sektörün lider şirketleri arasında yer almayı başardık. Sektörde iddialı olan ABD’li ve Avrupalı dünya devi rakiplerimiz ile yarışarak 2 binin üzerinde müşterimize iş akışı ve doküman yönetimi, süreç ve performans yönetimi, kalite yönetimi, bilgi güvenliği yönetimi, risk yönetimi, bakım yönetimi, varlık ve bilgi teknolojileri yönetimi konusunda yazılım çözümleri sunuyoruz” dedi. Bimser’in müşteri odaklı yaklaşımıyla, işletmelerin karmaşık iş süreçlerini basitleştirmek ve optimize etmek için en yenilikçi yazılım çözümlerini global ölçekte sunduklarını anlatan Atıcı, “Tamamen Türk mühendislerimiz tarafından geliştirilen Low Code (Az Kod) ürünümüz Bimser Synergy, İş Akışı ve Doküman Yönetim ürünü eBA, Kalite Yönetim ürünü QDMS, Bakım Onarım ve Varlık Yönetim ürünümüz BEAM ve Süreç Otomasyon ürünümüz ENSEMBLE en çok öne çıkanlar arasında yer alıyor” diye konuştu.

“30’dan fazla ülkeye yazılım ihraç ediyoruz”

Bimser’in enerjiden tekstile, otomotivden savunma sanayine, medyadan gıdaya kadar hemen hemen tüm sektörlerde müşterilerinin bulunduğunu anlatan Atıcı, “Yerli ve yabancı birçok şirkete hizmet veriyoruz” diye konuştu. Bir milyonun üzerinde lisanslı kullanıcılarının olduğunu anlatan Atıcı, “Türkiye’nin önde gelen lider tüm şirketlerine hizmet veriyoruz. Ülkemizde faaliyet gösteren global şirketlere yıllardır hizmet veriyoruz. Bu süreçte edindiğimiz deneyimlerle artık yurtdışında da iddiamızı ortaya koymamız gerektiğini fark ederek harekete geçtik. ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde birer ofis açtık” diye konuştu.

Yazılım ürünlerimizi 30’dan fazla ülkeye ihraç ettiklerini anlatan Atıcı, “Önümüzdeki dönemde Türkiye dışında ABD, Orta Doğu, Yakın Asya ve Afrika’ya odaklanacağız. Bu yıl hem müşteri sayısında hem de dolar bazlı ciroda yüzde 100’ün üzerinde büyüme hedefliyoruz. Bu büyümeyi ise ABD ve BAE’de bulunan ofislerimizle sağlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapay zekayı odağına aldı

Murat Atıcı, bir teknoloji firması olarak geliştirdikleri inovatif çözümlerle müşterilerinin dijital dönüşüm süreçlerini gerçekleştirmelerine liderlik eden global bir iş ortağı olmayı hedeflediklerini kaydetti. Atıcı, önümüzdeki dönemde odaklanacakları konuları ise şöyle sıraladı: “Bimser olarak, yenilikçi ürünlerimizle geleceği şekillendiriyoruz. Ürünlerimizin kalbinde yer alan inovasyon, Bimser'in her adımında yol gösterici gücüdür. Tüm iş süreçlerimizi ve stratejilerimizi müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendiriyor, şeffaflık ve güvene dayalı ilişki yönetimi ile kişiselleştirilmiş deneyimler sunuyoruz. İşimizi yaparken ekonomik, çevresel ve sosyal sorumluluklarımız çerçevesinde mevcut ve gelecek nesillerin kaynaklarını korumaya ve insanlığın yaşam kalitesini artıracak şekilde hareket etmeye özen gösteriyoruz. Ar-Ge ekibimizi güçlendirdik. Yapay zekayı ürünlerimize entegre eden projeler üzerinde çalışıyor arkadaşlarımız. Örneğin Low Code (Az Kod) ürünümüz olan Synergy’de sunmakta olduğumuz yapay zeka imkanlarını güçlendirip müşterilerimize yeni açılımlar sunacağız. Nesnelerin interneti konusunda da özellikle varlık ve bakım yönetimine yönelik çalışmalar odağımızda olacak. Bütün bu gelişmelere paralel olarak, yeşil uygulamalar, sürdürülebilirlik, karbon ayak izinin takibi ve yönetimi gibi konular odak noktamız olacak.”