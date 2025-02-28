EKONOMİ (BURSA) - EPSA Yalıtım & Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, yeni düzenlemeyi değerlendirdi. Özdemir, “Türkiye’de enerji verimliliğini artırmaya yönelik yeni adımlarla birlikte, binalarda ısı yalıtımı için kalınlık standartları güncelleniyor. Enerji limitleri ve U değerlerinin iyileştirildiği düzenleme ile birlikte, binalar ısıtma ve soğutma ihtiyacına göre tasarlanacak ve uygulamada kullanılacak olan ısı yalıtım levhası kalınlıklarında değişiklikler olacak. Buna göre; önceden 5 cm veya daha kalın kullanılması gereken duvar ısı yalıtım levhası kalınlığı, artık 8 cm veya daha kalın olarak kullanılacak. Çatılarda ise benzer şekilde kalınlıklar artarak enerji kayıplarının önüne geçilecek” dedi.

Yeni yönetmelik güncellemesi birlikte; şehirlerin iklim koşulları daha fazla gözetilerek enerji tasarrufunu en üst seviyeye çıkaracak düzenlemeler yapıldı. Özdemir, yeni yönetmeliğin Türkiye genelinde binaların enerji performansını olumlu yönde etkileyeceğine dikkat çekerek, “Yeni yönetmelik güncellenirken farklı iklim koşulları göz önünde bulundurularak enerji tasarrufunun en üst seviyeye çıkarılması hedeflendi. Bu düzenleme ülke genelindeki binaların enerji performansını önemli ölçüde iyileştirecek. TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standardının güncellenmesiyle önemli bir adım atılmış oldu. Bu düzenlemeler hem ülke ekonomisine hem de bireysel enerji tasarrufuna önemli katkılar sağlayacak. Ayrıca, çevreye duyarlı bir yaklaşımla sera gazı emisyonlarının azaltılmasına da katkı sağlayacağız. Yeni yönetmelik hem ülke ekonomisi hem de sürdürülebilir bir gelecek için oldukça önemli bir adım” ifadelerini kullandı.

EPSA Yalıtım olarak, yeni düzenlemeye tam uyum sağlamak adına ürün portföylerini güncellediklerini belirten Nurcan Özdemir, “İleri teknolojiye sahip, yüksek performanslı yalıtım çözümlerimizle bu yeni süreci en iyi şekilde desteklemeye hazırız. Akıllı üretim sistemlerimizi ve kalite kontrol mekanizmalarımızı güçlendiriyor, sürdürülebilir üretim teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde, yapıların enerji performansını en üst seviyeye çıkaracak ürün portföyümüzü sürekli geliştiriyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.