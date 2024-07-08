BinBin halka arz oluyor

1000 Yatırımlar Holding, iştiraki Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojilerini halka açıyor.

1000 Yatırımlar Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile iştiraklerinden biri olan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz başvurusunda bulunulduğunu duyurdu.

İnternet sitesinde yer alan bilgiye göre, 507 çalışanı bulunan şirketin yurt dışında da operasyonları yer alıyor.