  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Boeing, iş gücünü küçültüyor: Binlerce kişiyi işten çıkartacak
Takip Et

Boeing, iş gücünü küçültüyor: Binlerce kişiyi işten çıkartacak

Küresel havacılık şirketi Boeing, iş gücünü yüzde 10 azaltma planı kapsamında aralık ayında 2 binden fazla çalışanını işten çıkaracak.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Boeing, iş gücünü küçültüyor: Binlerce kişiyi işten çıkartacak
Takip Et

Washington eyaletinin İstihdam Güvenliği Departmanına yapılan bildirime göre, Boeing aralık ayında 2 bin 199 çalışanını işten çıkaracak.

Boeing, eylül ayında fabrika işçilerinin greve başlamasının ardından maliyetleri azaltmak için işe alımları dondurma, seyahatleri durdurma ve zorunlu olmayan harcamaları askıya alma gibi önlemler almayı planladığını duyurmuştu.

Şirket, ekim ayında iş gücünü yüzde 10 azaltmayı planladığını açıklamıştı.

ABD basınında yer alan haberlerde, işten çıkarmalardan 17 bin Boeing çalışanının etkileneceği kaydedilmişti.

New York'ta saldırı: Ölüler var! Saldırgan, Türkevi'nin önünde yakalandıNew York'ta saldırı: Ölüler var! Saldırgan, Türkevi'nin önünde yakalandıDünya

 

'Yenidoğan çetesi' davasının ilk duruşması yarına ertelendi'Yenidoğan çetesi' davasının ilk duruşması yarına ertelendiGündem

 

Şirket Haberleri
ABD'li hava yolu şirketi Spirit Airlines iflas koruma başvurusunda bulundu
ABD'li hava yolu şirketi Spirit Airlines iflas koruma başvurusunda bulundu
Dicle Elektrik’in Şırnak yatırımları 4.5 milyar TL’yi buldu!
Dicle Elektrik’in Şırnak yatırımları 4.5 milyar TL’yi buldu!
NESTLÈ kahvaltılık gevrekler, Uluslararası Tam Tahıl Günü’nü kutluyor
NESTLÈ kahvaltılık gevrekler, Uluslararası Tam Tahıl Günü’nü kutluyor
Turkcell, sürdürülebilirlik vizyonunu COP29’da dünya ile paylaştı
Turkcell, sürdürülebilirlik vizyonunu COP29’da dünya ile paylaştı
ETİD'den stopaj uyarısı: Binde 5 ve üzeri her oran kayıt dışılığı ve enflasyonu artırır
ETİD'den stopaj uyarısı: Binde 5 ve üzeri her oran kayıt dışılığı ve enflasyonu artırır
NomuPay Türkiye Genel Müdürü Ergi Şener: Yapay zeka küçük yatırımcıya fırsatlar sunuyor
NomuPay Türkiye Genel Müdürü Ergi Şener: Yapay zeka küçük yatırımcıya fırsatlar sunuyor