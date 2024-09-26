Burkasan, plastik geri dönüşümünde global liderliği hedefliyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Burkasan, Unilever-Türkiye ile 2020 yılından bu yana sürdürdükleri iş birliği ile geri dönüştürülmüş plastiklerin şişeden-şişeye kullanımında Türkiye için bir rol model olmaya devam ederken, Unilever’in global ve Türkiye yöneticilerinden oluşan heyeti tesislerinde ağırladı.

Ziyarette konuşan Unilever Ev Bakım Kategorisi Sert Plastik Global Sürdürülebilirlik Yöneticisi Hamit Candan, Burkasan ile yürüttükleri iş birliğinin Unilever’in sürdürülebilirlik hedefleri açısından kritik bir rol oynadığına vurgu yaptı. Candan ayrıca Unilever’in 2026 yılına kadar %30, 2028 yılına kadar ise %40 oranında orijinal plastik hammadde kullanımını azaltma hedefi olduğunu hatırlatarak, Burkasan’ın bu zorlu hedeflere ulaşmada güvenilir bir partner olduğunu vurguladı.

Burkasan ile aynı dili konuştuklarını söyleyen Candan, "Aynı dili konuşmak iş birliğimizin en büyük güçlerinden biri. Onlarla yürüttüğümüz bu iş birliği sayesinde, Unilever’in global sürdürülebilirlik hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

“Yatırımlarımız bir proje dahilinde yapılıyor”

Unilever ile uzun yıllardır süregelen iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ve amaçlarının bu birlikteliği global alana da taşımak olduğunu vurgulayan Burkasan Genel Müdürü Birhan Denktaş da “2008 yılında bir fikirle yola çıktığımız bu proje kapsamında önce 2020 yılında Türkiye’nin en modern plastik geri dönüşüm tesislerinden birini inşaa ettik. Devamında da 2021’den beri Unilever’in Türkiye’de satışa sürülen ürünlerinin ambalajında kullanılan geri dönüştürülmüş hammaddelerin üretimini gerçekleştiriyoruz. Bu işbirliğini global seviyeye taşımak ise öncelikli hedeflerimizden bir tanesi” dedi.

Denktaş, özellikle Bursa’da yer alan plastik geri dönüşüm tesisinde gerçekleştirdikleri modernizasyon çalışmalarının, Burkasan’ı sadece Türkiye için değil, global pazar için de önemli bir tedarikçi haline getirdiğini belirtti.

Atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörünün hemen her alanında yatırımlarına devam ettiklerini belirten Denktaş, “Gerçekleştirdiğimiz yatırımların hemen hepsi bir proje kapsamında. Amacımız her zaman müşterilerimizin geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanındaki gereksinimlerini karşılayabilecek çözümler üretmek. Bundan sonra da hem Türkiye’de hem de yurtdışında yatırım yapmakta kararlıyız” dedi.