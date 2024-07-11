BYD, Türkiye'de ilk 3’e oynayacak

İSTANBUL / EKONOMİ

Hafta başında Türkiye’de 1 milyar dolarlık yatırımla üretim yapacağını açıklayan BYD, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde yapacağı yatırımı 2026 yılında tamamlamayı hedefliyor. BYD’nin aldığı yatırım kararı Türkiye’deki piyasasını da hareketlendirdi. Yıl içinde markanın Türkiye’deki bayi sayısının iki katına çıkması beklenirken, araç sayısının da 10 bin seviyesine çıkması ön görülüyor.

ALJ Türkiye ve Avrupa Başkanı ve CEO'su Ali Haydar Bozkurt ve BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun’un katılımı ile yapılan basın toplantısında BYD-Türkiye yatırımı hakkında bilgi verildi.

“Yeni yatırımları beraberinde getirebilir”

Türkiye’deki son otomotiv yatırımının yaklaşık 27 yıl önce yapıldığını hatırlatan Ali Haydar Bozkurt, bu yatırımın yeni yatırımları beraberinde getirebileceğine, birçok önemli markanın Türkiye’yi radarına aldığına dikkat çekti. Bir otomotivci ve Türk vatandaşı olarak bu yatırımdan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Bozkurt, “1998 yılından beri ALJ olarak Türkiye’deyiz. Bu pazarın potansiyeline çok inandık. Her zaman yatırım fırsatlarını kovaladık. Olası iş ortaklarımıza Türkiye’nin yatırım için en uygun ülke olduğunu anlattık. Birkaç yıl önce Çinli markaların yeni teknolojiye sahip ürünlerle dünyaya açılması konuşuldu. Biz de en doğru yerin Türkiye olacağını söyledik. Nihayet bu da gerçekleşti. Kendi alanında dünya lideri olan markanın Türkiye’de yatırımı yapacağı kesinleşti. İnşallah bu adım başka markaları da tetikleyecektir. Kim bilir sadece Çinli değil dünyanın farklı ülkelerinden markalar da olabilir. Önemli markaların Türkiye’yi radarında tutacağını düşünüyorum. Bu yatırım ile ciddi bir istihdam sağlanacak ve önemli bir ihracat desteği olacak. İsmi teknoloji ile paralel anılan bir markanın Türkiye’de olması çok kıymetli” diye konuştu.

“150 bin araç kapasitesi sadece başlangıç olacak”

BYD’nin bir teknoloji ve inovasyon firması olduğuna değinen BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, yatırımının 2026 sonunda değil, daha erken bir tarihte tamamlanmaya çalışıldığı bilgisini verdi. Açıklanan 150 bin araç kapasitesinin sadece bir başlangıç olacağını kaydeden Ergun, “BYD Global, Türkiye’nin zorluklarına rağmen ne kadar büyük potansiyele sahip olduğunu gördü. BYD’nin Türkiye’de yatırım yapma fikri hep vardı. Yatırım için Türkiye’nin seçimesinde lojistik avantajı, güçlü yan sanayiye sahip olması, pazarın dinamizmi etkili oldu. Bu yatırım menşeinden bağımsız olarak yeni yatırımları çekebilir. Türkiye’de ilk üç senede ilk üç marka arasında oluruz. Güzel bir rekabet olacaktır. Üçüncü modelimizi de bu yıl için de getirmek istiyoruz, hangi model olacağı belli değil, gelirse elektrikli olacak” dedi.

Yatırımlar agresif şekilde büyüyecek

Bu yatırımla beraber sürecin hızlanacağını dile getiren BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, şu bilgileri verdi: “Buradaki yatırımlar agresif şekilde büyüyecek. Bugünkü dengeler önümüzdeki dönem çok hızlı değişecek. Yatırım resmi gazetede yayınlandıktan sonra araçları getirmemiz kasım ayını bulacaktır. 10 binli adetlere çok kısa zamanda ulaşacağımızı düşünüyorum. Model sayıları da çok hızlı artacak. Yıl bitmeden belki üçüncü bir model daha Türkiye’de olabilir. Henüz hangi modelin olacağı belli değil. Şu an çok ciddi bayi talebi var, çok hızlı şekilde artacaktır. Bu yıl 20 civarına ulaşırız, gelecek yıl 40’ı geçer. Mevcut tebliğ ile elektrikli araç ithalatı yapabiliyoruz. Yatırım dolayısıyla yüzde 40’lık ek gümrük vergisinden muaf olunacaktır. Bunu ilerleyen süreçte daha net göreceğiz.”

BYD HEYETİ YATIRIMIN YAPILACAĞI MANİSA'DA İNCELEME YAPTI

MANİSA / EKONOMİ

Manisa’da elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile Ar-Ge Merkezi kuracak Çinli BYD firması yetkilileri, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Zekeriya Coştu ve Oruç Baba İnan ile birlikte Manisa Valisi Enver Ünlü’yü ziyaret etti. Vali Ünlü, ziyarete ilişkin açıklamada, “Çinli BYD firması yetkililerini İlimizde misafir ettik. Yapılacak yatırımın Manisa’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Valilik ziyaretinin ardından yatırımın hayata geçeceği Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ne geçen heyet, burada bölge yönetimi ile biraraya geldi. Çinli heyet, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nı da ziyaret etti. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, heyete bölge ve kent ekonomisi hakkında bilgi verdi. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretlerle ilgili ayrıntı paylaşılmadı. BYD’nin yatırımının Alman otomotiv devi Volkswagen’in (VW) 2019 yılında fabrika kurması için kamulaştırılma çalışmalarının başladığı ancak vazgeçtiği Manisa OSB yakınındaki büyük arazi olması bekleniyor.

Kurulacak tesiste 5 bin kişiye istihdam sağlanması ve üretime 2026 sonunda başlanması hedefleniyor. AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, “Bu yatırım ülkemizin potansiyeline son derece önemli katkılar sunarak yükselen başarı grafiğimize ivme kazandıracaktır” dedi.