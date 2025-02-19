Çalışanlara koli yerine tek bir kartla Ramazan desteği

Ramazan ayı, paylaşım ve dayanışma ruhunun en yoğun yaşandığı dönemlerden biri. Bu dönemde geleneksel olarak sunulan Ramazan kolilerinin yerini, günümüzün değişen ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek adına daha esnek ve kişiselleştirilebilir çözümler alıyor. Bu noktada işverenler için çalışanlara destek olmanın ve verilen değeri göstermenin en yaygın yolu Ticket Compliments, Ramazan kolisi yerine çalışanlara çok daha geniş bir seçim özgürlüğü sunarak ideal bir alternatif oluşturuyor. Tek kart ile esnek yan haklar çözümü sunan Ticket Compliments, sağladığı avantaj, kullanım kolaylığı ve kişiselleştirilmiş deneyimle çalışanların kendilerini değerli hissetmesini sağlayarak kurum içindeki bağlılığı ve şirket kültürünü güçlendiriyor.

Her ihtiyaca uygun tek kart

Hediye ya da ödüllendirmenin sadece maddi bir jest değil, çalışanın tercihlerinin önemsendiği bir deneyim olarak görülmesi vizyonuyla geliştirilen Ticket Compliments, 81 ilde 7.500’ün üzerinde market ve 120 giyim-ayakkabı markası ile 40 binin üzerinde harcama noktasında, akaryakıttan kırtasiyeye, pilatesten yogaya, meditasyon seanslarından psikolojik destek paketlerine, kişisel gelişim programlarından market, teknoloji, kozmetik ve hatta mobilya alışverişine kadar uzanan geniş bir yelpazede yüzlerce markayı tek kartta birleştiriyor. İşverenlerin zamandan ve operasyonel maliyetlerden tasarruf etmesini sağlayan bu çözüm, çalışanlara da özgürce seçim yapma imkanı sağlıyor.

Dünyada ve Türkiye’de çalışan yan hakları alanının öncü ve lider şirketi Edenred Türkiye’nin Pazarlama Direktörü Zeynep Ege Dura, “Birlik ve beraberlik duygusunun arttığı Ramazan ayı, yılın en önemli ve özel zamanlarından. Çalışanlarının bu dönemdeki ihtiyaçlarının ziyadesiyle farkında olan işverenler, bu dönemde çalışanlarına desteklerini ayni yardımlar yaparak gösteriyor. Ramazan yardımı denildiğinde eskiden akla Ramazan kolisi gelirdi fakat kolinin içeriğinin belirlenmesi, tedarikçinin bulunması, ürünlerin paketlenmesi, şirkete nakliyesi ve personele dağıtımı gibi operasyonel süreçleri yönetmek oldukça büyük bir zaman ve maliyet kaybına yol açardı. Edenred olarak ‘Doğru hediye ihtiyaç karşılayandır’ ilkesiyle oluşturduğumuz Ticket Compliments ise vakit ve nakit kaybettiren tüm bu süreçleri ortadan kaldırarak yüzde 45’e varan bir maliyet avantajı sağlıyor. Böylece işverenler her çalışana hitap eden bir Ramazan yardımı sunarken çalışanlar da kartlarındaki bakiyeyi kendi ihtiyaçları doğrultusunda özgürce harcama fırsatı buluyor” dedi.