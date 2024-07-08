Carlsberg’den dev satın alma: Satışlarda biraya olan bağımlılığı azaltıyor

Danimarkalı bira üreticisi Carlsberg, alkolsüz içecek pazarında genişleme ve bira satışlarına olan bağımlılığı azaltma planı kapsamında önemli bir satın alma gerçekleştirdi.

Şirket, İngiliz alkolsüz içecek üreticisi Britvic’i 4,2 milyar dolara satın alacağını duyurdu. Ayırca şirket İngiltere’deki joint venture yatırım ortağından Marston’s hisselerinin tamamını alarak şirketin yeni tek sahibi olacak.

Danimarkalı içecek üreticisi İngiltere’de entegre bir içecek işi kurmayı planlıyor. Şirketten pazartesi günü yapılan açıklamada “İngiltere’de entegre bir bira ve alkolsüz içecek şirketi kurmayı planladıkları” belirtildi.

Şıra, soda ve limonata üreticisi de alacak

Carlsberg’in satınaalmalara devam etmeyi planlıyor. Şirketin satınalma yapmayı düşündüğü bazı alanlar ise şöyle: elma şırası, limonata, maden suyu ve içmeye hazır kokteyller. Geleneksel bira kategorisi dışında kalan bu ürünlerle Carlsberg büyüme planlarında ürün çeşitliliğine odaklanıyor.