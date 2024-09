CarrefourSA'dan 'Mavi Ekonomi' atılımı

Takip Et

Merve YEDEKÇİ / BALIKESİR

Özellikle midye üretimi, su ürünleri sektöründe önemli bir yere sahip olup çevresel sürdürülebilirliği desteklemesinin yanı sıra ekonomik açıdan değerli bir su ürünleri yetiştiriciliğidir.

Ancak ülke olarak Avrupa’ya kıyasla midye üretiminde çok gerideyiz. Türkiye’ni ilk entegre midye üretim tesisi, Balıkesir'in Erdek ilçesinde 50 bin metrekarelik alanda bulunuyor.

CarrefourSA’nin sürdürülebilir balıkçılık uygulamaları vizyonunun bir parçası olan midye üretim tesisi, yeni teknolojiler, yerel üretim makine ve ekipmanlarıyla çevre dostu bir şekilde ön plana çıkıyor.

Kullanılan teknolojiler, özellikle deniz temizliğine de katkı sağlıyor. Sadece CarrefourSA raflarında yer alacak, pişirilen ve şoklanan midyeler 9 ay raf ömrüyle satışa sunulacak.

Ocaklar Köyü'ndeki 18 ay önce halatlara ekilen ve olgunlaşması tamamlanan Akdeniz midye hasadında bir araya geldiğimiz CarrefourSA Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Murat Dinçer, su ürünleri sektöründeki çevresel sürdürülebilirliği şöyle anlatıyor: “Türkiye’nin en büyük balık perakendecisi olarak, sezonunda 80 çeşit balığı raflarımıza taşıyoruz. Balığın, ciromuzdaki payı her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yılı 12 bin tonla kapattık, 2024 yıl sonu hedefimiz ise 19 bin ton. Su ürünleri kategorisinde ürün çeşitliliğimizi genişletmeyi ve bu alandaki liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Tazeliği merkeze aldığımız su ürünleri kategorimizi, midye dolma ürünümüzle taçlandırıyoruz. Türk mutfağının sevilen bu lezzetini, Balıkesir Erdek’e bağlı Ocak Köyü’nde yer alan Türkiye’nin ilk ve tek entegre midye tesisinde üreterek hem yerel üretime katkı sağlıyor hem de su kaynaklarının sürdürülebilirliğini destekliyoruz. Türkiye’de su ürünleri tüketimi Avrupa’nın oldukça gerisinde. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de kişi başı su ürünleri tüketimi yıllık 6,8 kg iken, Avrupa’da bu rakam 22 kg’a kadar çıkıyor.”

Günlük 1000 kg üretim kapasitesi

Bu yatırım ile deniz ürünleri tüketimini artırmayı ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Dinçer sözlerine şöyle devam etti: “Mavi Ekonomi’yi organize gıda perakende sektöründe savunan öncü şirketiz. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, su ürünleri tüketimini artırmak için çalışıyoruz. Tabii bu üretimi yaparken su altı ekosisteminin devamlılığını da önemsiyoruz. Amacımız, müşterilerimize uygun fiyatlı, temiz, güvenilir ve kaliteli midye dolmayı sunmak. Bu kapsamda, Balıkesir Erdek’teki tesisimizde günlük 1000 kg üretim kapasitesine ulaşarak, midye dolma ürününü mağazalarımızda satışa sunuyoruz. Ayrıca, şu anda tamamı Erdek bölgesinden olmak üzere yaklaşık 30 kadın çalışana istihdam sağlayarak hem meslek sahibi olmalarını sağlıyor hem de işgücüne kazandırıyoruz. Bununla beraber, üretimde kullandığımız teknelerimiz dâhil olmak üzere makine ve ekipmanların tamamı yerel üretim. Midyenin açık denizde toplanmasından itibaren, temizleme, yıkama ve arındırma, pişirme aşamalarına kadar her adımda yatırım gücümüzü kullanıyoruz. Hijyen ve gıda güvenliği eğitimleri almış çalışanlarımız sayesinde, müşterilerimize her zaman güvenle tüketebilecekleri ürünler sunuyoruz. Öte yandan tüm farkındalık çalışmalarımızın yanı sıra sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını da destekliyoruz. Her zaman olduğu gibi sektörün bir oyuncusu olarak değer ekosistemi etrafında paydaşlarımız ve sektörümüzün diğer oyuncularıyla birlikte üstümüze düşeni yapmaya hazırız.”