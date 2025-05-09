Commerzbank sürpriz kar artışı açıkladı

Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank, ilk çeyrekte net karını yaklaşık yüzde 12 artırarak beklentilerin üzerinde performans gösterdi.

İtalyan UniCredit tarafından olası bir devralmayı savuşturan Commerzbank, ilk çeyrekte 834 milyon Euro net kar elde etti. Geçen yılın aynı döneminde net kar 747 milyon Euro olmuştu.

Commerzbank tarafından yayınlanan konsensüs tahminine göre analistler ortalama 698 milyon Euro kâr bekliyorlardı.

İlk çeyrekte Commerzbank'ın gelirleri 2,95 milyar euro olan beklentileri aşarak 3,07 milyar Euro olurken, net faiz geliri 2,02 milyar Euro olan beklentilerin üzerinde 2,07 milyar Euro olarak gerçekleşti.