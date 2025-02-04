Covid etkisi sürüyor: Pfizer beklentilerin üzerinde kar etti

ABD'li ilaç üreticisi Pfizer, maliyet azaltma çabaları ve Covid aşısının beklenenden daha iyi satışlarının yardımıyla Wall Street tahminlerinin üzerinde kar etti.

31 Aralık'ta sona eren üç aylık dönemde düzeltilmiş hisse başına kar 63 sent oldu. Analistler ise hisse başına 47 sent kar bekliyorlardı.

Gelirler dördüncü çeyrekte 17,8 milyar dolar oldu. Analistler ise 17,36 milyar dolar gelir tahmin etmişti.

Şirket 2025 mali yılında düzeltilmiş hisse başına karını 2,80-3,00 dolar olarak açıkladı.

2025 için gelir beklentisi 61,0-64,0 milyar dolar olarak açıklandı.