JPMorgan 2024 yılında rekor kar elde etti

JPMorgan, 2024 yılında karını, 2023 yılındaki 49,6 milyar dolardan 58,5 milyar dolara yükseltti.

CEO Jamie Dimon, düşük işsizlik ve sağlıklı tüketici harcamalarına atıfta bulunarak "ABD ekonomisi dirençli oldu. İşletmeler ekonomi konusunda daha iyimser ve daha büyüme yanlısı bir gündem ve hükümet ile iş dünyası arasında gelişmiş işbirliği beklentileri onları cesaretlendiriyor" dedi.

JPMorgan 31 Aralık'ta sona eren dördüncü çeyrekte karının 14 milyar dolar, 4,81 dolar olduğunu söyledi. Geçen yılın aynı döneminde kar 9,3 milyar dolar ya da hisse başına 3,04 dolar olmuştu.

Dördüncü çeyrekte JPMorgan'ın yatırım bankacılığı geliri yüzde 46 artışla 2,6 milyar dolara yükseldi.

Dördüncü çeyrekte kredi zararları 2,63 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yönetim altındaki varlıklar yüzde 18 arttı.