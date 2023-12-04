Cumhuriyet'in 100. yılı için demir ağlarla Ata'ya gittiler

Türkiye’nin en köklü liselerinden 145 yıllık Özel İzmir Amerikan Koleji (ACI), Cumhuriyet’in 100. yılında anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. 10. Yıl Marşı'nda geçen “Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan” dizelerinden ilham alınarak “Cumhuriyet Treniyle Başöğretmen Atatürk'ü Ziyaret” temalı bir proje oluşturuldu. Proje kapsamında 216 öğrenci, 61 öğretmen ve çalışanın katılımıyla İzmir’den Mavi Tren ile yola çıkıldı. Cumhuriyet coşkusuyla bir araya gelen kalabalık grup, gezinin başlangıç noktası olan Basmane Gar’dan bando ve marşlarla uğurlandı.

İZMİR’DEN ANKARA’YA UZANAN COŞKU

Ankara'ya varıldığında öncelikle Cumhuriyet’in ilan edildiği Birinci Meclis'i, sonrasında da Cumhuriyet Müzesi’ni gezen grubun son durağı Atamızın ebedi istirahatgâhı Anıtkabir oldu. İzmir Amerikan Koleji veli ve mezunlarının da Aslanlı Yol'da öğrenci ve öğretmenlere katılmasıyla büyüyen grup, yapılan resmî törenle Atatürk’ün mozolesine okulun çelengini koydu ve saygı duruşunda bulundu. Okul Müdürü Didem Erpulat'ın İzmir Amerikan Koleji adına Anıtkabir Anı Defteri'ni imzalamasından sonra, Anıtkabir Müzesi gezildi.

“EMİN ADIMLARLA SONSUZA DEK İZİNDE”

ACI Müdürü Didem Erpulat, Anıtkabir Anı Defteri’ne şu satırları yazdı: “145 yıllık köklü tarihiyle, bizlere emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yılına tanıklık etmiş olan Özel İzmir Amerikan Koleji’nin öğrenci, öğretmen, mezun ve çalışanları olarak, Başöğretmenimizin huzurunda olmanın gururunu yaşıyoruz. İlke ve devrimlerinin yolunda, aklın, bilimin ve sanatın ışığında emin adımlarla sonsuza dek yürüyeceğimize söz veriyoruz.”