Datassist’e İngiltere’den ödül

Bordro ve insan kaynakları alanında hizmet veren Datassist, bu sene hem Great Place to Work sertifikası hem de Great Place to Work En İyi İşverenler: Profesyonel Hizmetler kategorisinde ödül kazandı.

Geçen yıl ‘Çeşitlilik & Kapsayıcılık Ödülü’nü kazandıkları ‘The Rewards’ ödül töreninde; annelik nedeniyle çalışma hayatına ara vermek zorunda kalmış kadınları istihdam etmek için her yıl düzenlenen ‘Yeniden Başlasın’ projesi, uyguladıkları çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerini adil, eşitlikçi ve hoşgörülü çalışma ortamında bir araya getiren Datassist, bu sene Londra’da düzenlenen The Rewards ödül töreninde ikinci kez Çeşitlilik & Kapsayıcılık Ödülü’nün sahibi oldu.