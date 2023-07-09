DB Schenker Arkas, Türkiye’de sekizinci deposunu açtı

DB Schenker Arkas, Türkiye’de sekizinci deposunun açılışını gerçekleştirdi.

Açılışı yapılan Gebze-Pelitli deposunda, elleçleme süreçleri, depolama ve katma değerli hizmetler dahil olmak üzere tüm operasyonel süreçlerin yürütüleceği bildirildi.

DB Schenker Arkas Genel Müdürü Özgür Al, açılışta gerçekleştirdiği konuşmasında, “DB Schenker Arkas ailesi olarak her gün büyümeye devam ediyor ve Türkiye’deki yatırımlarımızı artırmaktan memnuniyet duyuyoruz. Sekizinci depomuz olan Gebze-Pelitli yatırımıyla, DB Schenker Arkas’ın Türkiye’deki depolama hacmini %10 oranında artırdık. Lojistik sektöründeki ihtiyaca karşılık verebilmek adına var gücümüzle çalışıyor, yatırımlarımıza devam edeceğimizi paylaşmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.