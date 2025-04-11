Dicle Elektrik’ten drone ve yapay zeka destekli kaçak trafo operasyonu

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji hedefiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki altı ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde drone ve yapay zeka destekli bir kaçak elektrik operasyonuna imza attı.

Denetimlerde, kırsal Gözeli ve Kılıç mahallelerinde buğday tarlalarının sulanmasında kullanılan toplam 1.980 KVA gücünde 9 kaçak trafo tespit edilirken bu trafoların gücünün yaklaşık 900 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak seviyede olduğu belirlendi. Dicle Elektrik ekiplerinin drone ile kayda aldığı görüntülerde, kaçak trafoları fark eden bazı kişilerin trafoları söküp uzaklaşmaya çalıştıkları anlar da kayıt altına alındı. Bu kişilerin, Dicle Elektrik çalışanlarının kullandığı iş kıyafetlerine benzer yelekler giyerek dikkat çekmemeye çalışmaları da kameraya yansıdı.

Güneş paneli kurulu arazide kaçak trafo kullandılar

Kontroller sırasında bazı tarım arazilerinde güneş enerji sistemlerine ait panellerin bulunmasına rağmen sulamanın kaçak trafolarla yapıldığı gözlendi. Diğer yandan her yıl kuraklığın arttığı ve ürün veriminin azaldığı bölgede, salma (vahşi) sulamanın yol açtığı tahribatla birlikte, tarlaların çevresindeki su yataklarının kuruduğu görüldü.

Hukuki süreç başlatıldı

Dicle Elektrik, tespit edilen 9 kaçak trafonun enerji sistemine verdiği zarar sebebiyle gerekli yasal işlemleri başlattı. Şirket avukatları, kaçak trafolara el konulması için ve Dicle Elektrik’in adını kötüye kullanabilecek şekilde saha çalışanlarının kıyafetlerini taklit eden kişiler hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İl genelinde 90 farklı proje yürütülüyor

Şanlıurfa’ya 2013 yılından bu yana toplam 17 milyar TL yatırım yapan Dicle Elektrik, 2025 yılı özelinde kente 3 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştirecek. İlde şebeke yenilemeleri, kapasite artışları ve akıllı şebeke uygulamaları başta olmak üzere 90 farklı proje yürütüldüğü bilgisini veren dağıtım şirketi, milyarlarca liralık yatırımlara rağmen, enerji altyapısına zarar veren bu tür davranışların hizmet sürekliliğini sekteye uğrattığı açıklamasında bulundu.