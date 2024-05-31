Dinçer Lojistik ve Octovan’dan "XL" markası için işbirliği

Lojistik sektörünün startuplarından Octovan ve Dinçer Lojistik "XL" markası için bir işbirliğine imza attı. 400 milyon liralık yatırım değeriyle, yıl sonuna kadar 55 milyon lira, 2025’te ise 500 milyon liralık iş hacmi oluşturması beklenen işbirliği kapsamında Octovan Express, XL teslimat hizmetlerinin teknoloji alt yapısını, müşteri entegrasyonlarını ve yönetimini, Dinçer Lojistik ise operasyonunu üstlenecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, lojistik sektörünün geleceğinin yeni nesil teknoloji anlayışıyla kurgulanacağına inandıklarını kaydederek, "Özellikle ana iş kolumuz olan lojistik, tedarik zinciri, perakende sektörlerinin tamamını kapsayacak şekilde mobilite, yapay zeka, blockchain, iş zekası, IoT, endüstri 4.0 alanlarında yenilikçi çözümler sunan start-up kuruluşlarla iş birliklerine önem veriyoruz. Onların ürün ve hizmetlerini kendi süreçlerimize de dahil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dinçer, 2021'den bu yana startuplara ve genç girişimcilere yönelik demoday ve hackathonlar düzenlediklerini ve katılımcılar arasından potansiyeli yüksek startuplara yatırım yaptıklarını aktardı.

Bugün duyurulan işbirliğiyle e-ticaret lojistiğinin çok da fazla dokunulmamış alanlarına yepyeni bakış açıları getiren Octovan’la geçen yıl düzenlenen demoday’de tanıştıklarını belirten Dinçer, "Bugün Octovan Express’in sunduğu XL teslimat hizmetinde onlara tüm depolarımızı açıyor, uygun tüm araçlarımızı operasyona dahil ediyoruz. İşbirliğimizin her iki şirket, lojistik sektörü ve Türkiye ekonomisi için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Dijitalleşme trendini erken yakaladığımızı düşünüyoruz"

Dinçer Lojistik’in 20 bin araçlık portföyü, toplam 500 bin metrekarenin üzerinde depolama alanı, 9’u Avrupa’nın 6 ülkesinde olmak üzere 44 deposu, yaklaşık 2000 çalışanı ve Türkiye’nin her yanına yayılmış 81 transfer merkeziyle Türkiye’nin en önemli lojistik firmaları arasında yer aldığını kaydeden Dinçer, sektördeki konumlarını güçlendirmek için araç, depo ve insan kaynakları yatırımlarına ara vermeden devam ettiklerini belirtti.

Bir lojistik firması olmanın ötesinde "teknoloji firması" olma hedefiyle çalıştıklarını vurgulayan Dinçer, şunları söyledi: "Dinçer Lojistik olarak dijitalleşmeye çok önem veriyor, tüm dünyada ve tüm sektörlerde en önemli gündem maddesi haline gelen dijitalleşme trendini erken yakaladığımızı düşünüyoruz. Bugüne kadar ikisi TÜBİTAK destekli olmak üzere 30’un üzerinde Ar-Ge projesine imza atan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Dinçer Lojistik Ar-Ge Merkezi’nde yaklaşık 50 Ar-Ge personelimiz çalışıyor. Yıllık ciromuzun yüzde 2’sini AR-GE’ye ayırıyoruz."

81 ilde hızla hizmet verebilir olacak

Octovan Kurucusu Erhan Güneş de, Octovan Express’in şu anda Türkiye’nin 5 büyük şehrinde sunduğu XL teslimat hizmetini, Dinçer Lojistik’in gücünü de yanına alarak önce 81 kente, daha sonra da yurtdışına yaymayı planladığını aktardı.

Octovan Express’in XL lojistik tarafında daha önce operasyonel hizmet vermiş olduğunu, bu alanda teknoloji alt yapısı üzerinden hızla büyüyen bir yapıyı, ölçeklenebilir bir modele taşımak için Dinçer Lojistik ile operasyonel stratejik ortaklık yaptıklarını ifade eden Güneş, açıklamasına şöyle devam etti: "Böylece Octovan Express’i teknoloji alt yapısı Dinçer Lojistik operasyonel ekipleri tarafından kullanılacak. Bu sayede Octovan Express 81 ilde hızla hizmet verebilir olacak. Octovan Express teknolojisi ile operasyonel tarafta Dinçer Lojistik’in operasyon ağı sayesinde premium lojistik ürünü hizmet ağı genişleyecek. Özetle; Dinçer’in operasyonel alt yapı gücü, esnek yapısı, araç ve depo ağı ile Octovan’ın teknolojisi, müşteri entegrasyonları, müşteri yönetimi ve rota optimizasyon alt yapısı ile kusursuz XL hizmeti ortaya çıkacak. Bu 2 güç, bir müşterinin ihtiyaç duyduğu B2B ve B2C hizmetleri sağlayabilecek yapıyı ortak olarak kurmuş olacak. Bu sayede hem Dinçer Lojistik’in hem de Octovan’ın müşteri portföyü ve hizmet kapasitesi genişleyecek."