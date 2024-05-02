DP World Yarımca'dan yeni rota: Kızıldeniz ticaret süreleri düşürüldü

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son yıllarda Türkiye, özellikle otomotiv alanında bir üretim merkezi haline geldi. Bu üretimlere bağlı olarak büyük ölçüde Çin ve diğer Asya ülkelerinden gelen çelik, kimyasal ve diğer temel ham maddelerin önemi, büyük ölçüde arttı.

Ancak Kızıldeniz'de yaşanan aksaklıklar, Türk ithalatçıları ve ihracatçıları için önemli gecikmelere yol açtı. Kızıldeniz'i kullanamayan gemilerin, Güney Afrika çevresinden gelmesi nedeniyle ulaşım süreleri yaklaşık 60 güne çıkarken, bu da otomotiv endüstrisi için hayati önem taşıyan malzemelerin bulunabilirliğini ve tedarik sürecini olumsuz etkiledi.

Kızıldeniz'de devam eden sorunlar nedeniyle küresel tedarik zincirlerinde aksamaların yaşandığı bu dönemde DP World Yarımca, başta otomotiv olmak üzere çeşitli sektörlerdeki Türk ithalatçıları etkileyen kritik ham madde sıkıntısını gidermek için yeni bir çözüm sundu.

Yeni rotayla Kızıldeniz ticaret süreleri yaklaşık 25 güne kadar düşürüldü

Türkiye'yi otomotiv sektörü için bir üretim ve ihracat üssü olarak kullanan çok sayıda üretici ve ithalatçının acil ihtiyacına yanıt veren DP World Yarımca, küresel ağı ve ortaklarıyla ilişkilerini kullanarak, hayati önem taşıyan ham maddelerin ülkeye gelişini sağlamak için Çin'den Türkiye'ye daha önce kullanılmayan bir demir yolu rotasını kullanmaya başladı. Bu rotayla, Kızıldeniz ticaret süreleri yaklaşık 25 güne kadar düşürüldü.

Çin'den başlayan bu güzergah, Orta Asya'dan geçerek Azerbaycan'ın Bakü şehrine ulaşıyor ve buradan da Türkiye'ye getiriliyor. Çin'in Vuhan kentinden yüklenen konteynerler, DP World'e ait olan Khorgoz Terminali'ne güvenli bir şekilde taşınıyor. Bu noktadan sonra konteynerler, demir yoluyla Kazakistan üzerinden Bakü'ye ulaştırılıyor. Bakü'den sonra tırlara yüklenen konteynerler, Gürcistan üzerinden İstanbul'a doğru hareket ediyor. Bu güzergahın sonunda ise Çin'den yola çıkan yükler, çeşitli ulaşım yöntemleriyle Türkiye'deki varış noktası fabrikalara teslim ediliyor. Böylece, Süveyş Kanalı'ndaki yoğunluğun neden olduğu gecikmelerin önüne geçilerek müşterilerin tedarik zincirleri güçlenirken, rekabet avantajları da artıyor.

Hizmetin verimliliği, 2025 yılında bakım çalışmaları tamamlandıktan sonra Gürcistan üzerinden geçecek yeni bir güzergahla birleştirilerek daha da artırılacak. Bu sayede taşıma maliyetleri daha da azalacak ve güzergah, müşteriler için daha ekonomik ve sürdürülebilir hale gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DP World Yarımca Üst Yöneticisi (CEO) Kris Adams, bu yeni rotanın, hız ve fiyat açısından orta yolu sunan, ekipleri tarafından müşterilerin küresel aksaklıkları aşmasına yardımcı olmak üzere tasarlanan uygulanabilir bir seçenek olduğunu belirterek, "Hava taşımacılığı hız sunar ancak maliyetlidir ve kapasitesi yetersizdir. Yeni rota, demir yolu ve kamyon taşımacılığı hizmetlerini kullanarak çıkış noktasından varış noktasına kadar kesintisiz ve verimli bir taşıma süreci sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

DP World Avrupa CEO'su ve Genel Müdürü Rashid Abdulla da bu rota ile Avrupa'da ticareti kolaylaştırma konusundaki kararlılıklarını ve müşterileri için aciliyet arz eden sorunlara hızlı çözümler üretme becerilerini gösterdiklerini kaydederek, kendilerini ticaretin akışını sürdürmeye ve küresel tedarik zincirlerini desteklemeye adamış durumda olduklarını vurguladı.

IFC Vesuvius CEO'su Hakan Ayhan ise yeni hizmetten yararlanan müşterilerden birisinin, Kızıldeniz'de yaşanan zorluklar nedeniyle bazı malzeme akışlarında kesinti yaşadığını, bu durumun maliyetleri ve belirsizlikleri artırdığına değinerek, "Bu hizmet, bize acil malzemeler için bir can simidi oldu ve faaliyetlerimizi sürdürmemizi ve müşteri taleplerini karşılamamızı sağladı." ifadelerini kullandı.