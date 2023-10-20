D'S damat’tan Nivogo ile yenilenmiş ürünler için iş birliği

Orka Holding markası olan D'S damat’ın satışa sunulmayan ürünleri Gebze’deki Türkiye’nin en büyük Yenileme Merkezi’nde yenilenerek hayata döndürülüyor. D’S damat’ın gömleklerden pantolonlara, ceketlerden tişörtlere kadar yenilenen binlerce ürünü, Nivogo’nun döngüsel mağazalarında yeni kullanıcılarıyla buluşuyor.

Nivogo yenilediği ürünlerle birlikte D'S damat’ın karbon ayak izinin azaltılmasının yanı sıra, moda ürünlerinin üretimi için harcanan suya eş değer miktarda su kullanımının önüne geçmeye katkı sağlıyor.

Yüzde 100 yerli bir şirket olarak Şubat 2021’de kurulan Nivogo, ihtiyaç olmayan ya da hiç kullanılmayan ürünleri markalardan ve kullanıcılardan alarak tekrar döngüsel ekonomiye dahil ediyor.

Türkiye’nin ilk ve en büyük Yenileme Merkezinde yenilenen ürünler, Nivogo tarafından geliştirilen teknoloji ve yapay zeka temelli fiyatlandırma uygulaması ile döngüsel mağazalarda kullanıcılarla buluşuyor.

“Sıfır karbon hedefine yaklaştıracak"

İş birliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Orakçıoğlu, "Bir Cumhuriyet kuruluşu olarak ülkemiz ve dünyamızın sürdürülebilir geleceği için taahhütlerimize sıkı sıkıya bağlıyız. Tüm iş süreçlerimizin odağında yer alan 'Sürdürülebilirlik' ve 'Döngüsel tüketim' yaklaşımı ile uzun yıllardır gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmaları neticesinde, rejenere pamuk, yün, polyester gibi geri dönüştürülebilen liflerden dokunmuş kumaşlarımızla hammadde kullanımının niteliğini değiştirdik. Yüksek elastikiyet ve üstün kaliteye sahip ürünlerimizle toplantı ve yürüyüş gibi pek çok aktiviteyi yapmak mümkün. Nivogo ile yaptığımız iş birliği de malzemenin koruyuculuğuna ve iyileştiriciliğine olan yolculuğumuzda öncü adımlarımızdan biri. Aynı zamanda global moda kuruluşu olarak bizi sıfır karbon hedefine daha da yaklaştıracak ve verimli kaynak kullanımımızı artıracak." ifadelerini kullandı.

“7 milyar litreden fazla su tasarrufu elde ettik"

Nivogo Pazarlama ve Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tunahan Kafa ise Nivogo’nun her geçen gün yenisi eklenen moda iş birlikleri ile sektörün karbon ayak izi ve su tasarrufu gibi çoklu faydalarının arttığını bildirdi

Tunahan Kafa, devamında şunları kaydetti: "Döngüsel ekonomi sektöründe gerçekleştirdiğimiz ilklerle moda sektöründe döngüsel ekonomi farkındalığını her geçen gün artırıyoruz. Döngüsel Dönüşüm Marka Partnerlerimizle birlikte şimdiye kadar 1 milyondan fazla moda ürününü hayata döndürdük ve bu sayede 7 milyar litreden fazla su tasarrufu elde ettik. Sürdürülebilir bir dünya amacıyla çıktığımız yolculuğumuza erkek giyim sektöründe öncü markalardan biri olan D’S damat’ın katılmasıyla etkimizi daha da büyüteceğimize inanıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile moda endüstrisinin sürdürülebilirliğini desteklemek adına önemli bir adım atarak dünyamızın sınırlı kaynaklarının yeniden kullanımını teşvik ediyoruz. Ülkemizi, dünyanın döngüsel ekonomi merkezine taşırken, çalıştığımız markalarla döngüsel ekosistemi güçlendirmek bizim için çok kıymetli."